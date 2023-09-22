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ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области - РИА Новости, 22.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/pozitsii-1898060934.html
ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области
ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области - РИА Новости, 22.09.2023
ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области
ВС РФ за сутки на запорожском направлении поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового, уничтожив до 20 украинских солдат, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:11
2023-09-22T16:11
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового, уничтожив до 20 украинских солдат, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, самоходная гаубица "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230918/vsu-1896892879.html
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области

МО: ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового, уничтожив до 20 украинских солдат, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, самоходная гаубица "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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