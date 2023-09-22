https://ria.ru/20230922/pozitsii-1898060934.html

ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области

ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области - РИА Новости, 22.09.2023

ВС России поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области

ВС РФ за сутки на запорожском направлении поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового, уничтожив до 20 украинских солдат, сообщили в пятницу в Минобороны... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:11

2023-09-22T16:11

2023-09-22T16:11

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. ВС РФ за сутки на запорожском направлении поразили позиции ВСУ у Работино и Вербового, уничтожив до 20 украинских солдат, сообщили в пятницу в Минобороны России. "На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - сообщили в ведомстве. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, самоходная гаубица "Гвоздика", а также три гаубицы Д-30, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230918/vsu-1896892879.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы рф