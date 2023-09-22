https://ria.ru/20230922/podmoskove-1898047060.html
Почти 30 тысяч активных пенсионеров Подмосковья посетили экскурсии летом
Почти 30 тысяч активных пенсионеров Подмосковья посетили экскурсии летом - РИА Новости, 22.09.2023
Почти 30 тысяч активных пенсионеров Подмосковья посетили экскурсии летом
Около 30 тысяч активных пенсионеров Московской области побывали на экскурсиях в летний период, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:18
2023-09-22T15:18
2023-09-22T15:18
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Около 30 тысяч активных пенсионеров Московской области побывали на экскурсиях в летний период, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. Проект Подмосковья "Активное долголетие" объединил уже более 260 тысяч жителей старшего поколения. Ежемесячно к проекту присоединяются около 10 тысяч новых участников. "Среди всех летних активностей наши долголеты с наибольшим удовольствием посещают экскурсии. За это лето на экскурсиях побывали почти 30 тысяч участников, а это более 1 тысячи экскурсий. Проект становится все более популярным и возможностей для досуга все больше", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой. В пресс-службе уточнили, что в текущем году долголетам доступно более 80 экскурсионных маршрутов. В 2023 году новые направления включили множество патриотических объектов: музей космонавта Валерия Быковского в Павловском Посаде, музей техники Вадима Задорожного в Красногорске, музей Зои Космодемьянской в Можайске, музей войск ПВО в Балашихе, главный храм вооруженных сил РФ в Одинцовском округе.
https://ria.ru/20230921/blogery-1897853258.html
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московская область (подмосковье), красногорск, валерий быковский, павловский посад
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Валерий Быковский, Павловский Посад