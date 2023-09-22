https://ria.ru/20230922/obsuzhdenie-1897921539.html

В МИД рассказали, что обсудили Лавров и Гутерреш

В МИД рассказали, что обсудили Лавров и Гутерреш - РИА Новости, 22.09.2023

В МИД рассказали, что обсудили Лавров и Гутерреш

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал генсеку ООН Антониу Гутеррешу на недопустимость использования в документах объединенной организации "двойных... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T04:50

2023-09-22T04:50

2023-09-22T05:21

россия

оон

в мире

сергей лавров

антониу гутерреш

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал генсеку ООН Антониу Гутеррешу на недопустимость использования в документах объединенной организации "двойных стандартов" применительно к различным территориям, сообщается на сайте российского МИД."Заострено внимание на заверениях Генсекретаря ООН воздерживаться от участия в начинаниях, не предполагающих участия всех сторон. Сергей Лавров также указал на недопустимость использования в ооновских статистических и иных документах "двойных стандартов" применительно к различным территориям", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что в центре внимания беседы Лаврова и Гутерреша были острые международные проблемы, а также различные аспекты сотрудничества России и ООН. Глава российского МИДа подчеркнул необходимость соблюдения руководством ООН и всеми ее сотрудниками принципов беспристрастности.Лавров призвал генсека ООН предотвращать втягивание представителей структур объединенной организации в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса, добавили в МИДе.Лавров и Гутерреш обсудили также тему реформирования организации в целях ее адаптации к реалиям. Подчеркивается, что российский министр отметил важность мнений всех государств-членов ООН при проведении реформ и сохранения межправительственной природы организации, соблюдая "разделение труда" между ее главными органами.Россия выразила готовность активно участвовать в дискуссиях на "Саммите будущего" в 2024 году и работать над его итоговым документом – "Пактом для будущего", сообщили в МИДе.

https://ria.ru/20230922/arbitrazh-1897922539.html

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россия, оон, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш