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Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон - РИА Новости, 22.09.2023
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11:55 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897968410.html
Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон
Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон - РИА Новости, 22.09.2023
Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон
Власти Молдавии готовы устроить в стране беспредел, чтобы понравиться Западу, заявил экс-президент Игорь Додон, комментируя отказ впустить в республику группу... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:55
2023-09-22T11:55
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии готовы устроить в стране беспредел, чтобы понравиться Западу, заявил экс-президент Игорь Додон, комментируя отказ впустить в республику группу ученых из РФ и Центральной Азии. В среду журналист из Бишкека Андрей Токомбаев сообщил РИА Новости, что следовавшая в Приднестровье на конференцию по русскому языку группа ученых из РФ и Центральной Азии получила отказ во въезде в Молдавию и вторые сутки находится в аэропорту Кишинева. По его словам, в группе 20 человек, занимающихся гуманитарными науками - учителя, филологи, историки, журналисты из России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. "Я думаю, что нынешняя власть делает все, чтобы понравиться своим западным кураторам. Из нескольких стран НАТО выдворили десятки сотрудников посольства России, то же самое Майя Санду сделала здесь, в Молдавии. Они хотят понравиться Западу, поэтому устраивает здесь беспредел. Если гражданин России хочет въехать в Молдавию, то его не пускают или держат по несколько часов на таможне", - заявил Додон в эфире в соцсетях. В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он. Отношения между Молдавией и Россией особенно обострились весной этого года. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и уже экс-главы МВД Молдавии Анны Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.
https://ria.ru/20230921/vozozhdenie-1897899239.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, россия
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Россия
Власти Молдавии устраивают беспредел, чтобы угодить Западу, заявил Додон

Додон: Санду делает все, устраивает беспредел, чтобы понравиться Западу

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Власти Молдавии готовы устроить в стране беспредел, чтобы понравиться Западу, заявил экс-президент Игорь Додон, комментируя отказ впустить в республику группу ученых из РФ и Центральной Азии.
В среду журналист из Бишкека Андрей Токомбаев сообщил РИА Новости, что следовавшая в Приднестровье на конференцию по русскому языку группа ученых из РФ и Центральной Азии получила отказ во въезде в Молдавию и вторые сутки находится в аэропорту Кишинева. По его словам, в группе 20 человек, занимающихся гуманитарными науками - учителя, филологи, историки, журналисты из России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
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"Я думаю, что нынешняя власть делает все, чтобы понравиться своим западным кураторам. Из нескольких стран НАТО выдворили десятки сотрудников посольства России, то же самое Майя Санду сделала здесь, в Молдавии. Они хотят понравиться Западу, поэтому устраивает здесь беспредел. Если гражданин России хочет въехать в Молдавию, то его не пускают или держат по несколько часов на таможне", - заявил Додон в эфире в соцсетях.
В Молдавии в августе вступил в силу закон о создании центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент Майя Санду заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. Прежде президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.
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Также в августе, по решению властей Молдавии, Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он.
Отношения между Молдавией и Россией особенно обострились весной этого года. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и уже экс-главы МВД Молдавии Анны Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
МИД России прокомментировал недопуск ученых в Молдавию
20 сентября, 19:36
 
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