https://ria.ru/20230922/mashinostroenie-1898123888.html

Глава Мордовии обсудил развитие машиностроения с замглавы Минпромторга

Глава Мордовии обсудил развитие машиностроения с замглавы Минпромторга - РИА Новости, 22.09.2023

Глава Мордовии обсудил развитие машиностроения с замглавы Минпромторга

Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов обсудили перспективы развития машиностроения региона, сообщает... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:32

2023-09-22T20:32

2023-09-22T20:32

республика мордовия

артем здунов

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

трансмашхолдинг

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов обсудили перспективы развития машиностроения региона, сообщает пресс-служба главы республики. Замглавы Минпромторга в пятницу прибыл в Мордовию с рабочей поездкой, входе которой осмотрел производственные площадки вагоностроительного завода "Рузхиммаш" и завода "Промтрактор", а также посетил предприятие "Электровыпрямитель". "По многим машиностроительным предприятиям сейчас республика готовит заявки. Будем претендовать на господдержку. Для нас актуальны вопросы развития и модернизации производства "Рузхиммаш", "ВКМ-Сталь", сферы контейнеростроения. Наш завод "Электровыпрямитель" плотно работает с компанией "Трансмашхолдинг". Это дало свой результат - 146% рост промышленного производства. Есть план по переносу отдельных мощностей в Мордовию. Будем повышать концентрацию производственных площадок на территории республики", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии. Как отметил замглавы Минпромторга, предприятия машиностроительного комплекса Мордовии демонстрируют впечатляющие результаты. "По итогам восьми месяцев 2023 года объемы реализации продукции предприятий машиностроения региона выросли почти на 13%, а объемы производства - в среднем на 10%. Рассчитываем, что реализуемый Минпромторгом России комплекс мер государственной поддержки будет и дальше способствовать развитию локальных производителей и движению всей отрасли вперед", - сказал Каримов. Он также выразил уверенность, что реализуемый Минпромторгом России комплекс мер государственной поддержки будет и дальше способствовать развитию локальных производителей и движению всей отрасли вперед. Отмечается, что Каримов и Здунов приняли участие в торжественном собрании, посвященном Дню машиностроителя. Глава Мордовии подчеркнул, что машиностроительный комплекс является ключевым звеном отечественной и республиканской индустрии. "Для нас особенно важна конкурентность вагоно- и сельхозмашиностроения, оптоволоконного, кабельного и светотехнического производства, производства силовых полупроводниковых приборов. Мы наращиваем наш инвестиционный потенциал, производственные программы. Но людей на предприятиях все еще не хватает, поэтому мы обсуждаем с Минпромторгом и Минпросвещения вопросы своевременной подготовки кадров", - сказал глава Мордовии.

https://ria.ru/20230831/teplitsy-1893353875.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем здунов, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), трансмашхолдинг, республика мордовия