https://ria.ru/20230922/maloimuschie-1898058904.html

На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей

На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2023

На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей

Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих по программе социального контракта,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:05

2023-09-22T16:05

2023-09-22T16:05

россия

экономика

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих по программе социального контракта, говорится в материалах к проекту. "В проекте бюджета предусмотрены... более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта (для порядка 900 тысяч человек ежегодно), в рамках которой гражданам помогают реализовать трудовой потенциал и создать устойчивый источник дохода", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20230922/matkapital-1898057140.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика