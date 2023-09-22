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На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2023
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16:05 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/maloimuschie-1898058904.html
На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей
На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей - РИА Новости, 22.09.2023
На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей
Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих по программе социального контракта,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:05
2023-09-22T16:05
россия
экономика
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих по программе социального контракта, говорится в материалах к проекту. "В проекте бюджета предусмотрены... более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта (для порядка 900 тысяч человек ежегодно), в рамках которой гражданам помогают реализовать трудовой потенциал и создать устойчивый источник дохода", - говорится в материалах.
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россия, экономика
Россия, Экономика
На поддержку малоимущим до 2026 года направят более ста миллиардов рублей

В проекте бюджета заложены более ста миллиардов рублей на поддержку малоимущим

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета РФ на 2024-2026 годы предусматривает более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих по программе социального контракта, говорится в материалах к проекту.
"В проекте бюджета предусмотрены... более 100 миллиардов рублей на поддержку малоимущих граждан по программе социального контракта (для порядка 900 тысяч человек ежегодно), в рамках которой гражданам помогают реализовать трудовой потенциал и создать устойчивый источник дохода", - говорится в материалах.
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Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал
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