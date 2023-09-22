https://ria.ru/20230922/lavrov-1897913352.html

Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии

Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в ООН встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, сообщает российский МИД. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T00:57

2023-09-22T00:57

2023-09-22T00:57

бразилия

россия

нью-йорк (город)

сергей лавров

мауру виейра

оон

генеральная ассамблея оон

совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в ООН встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, сообщает российский МИД. В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. "На полях 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой", - говорится в сообщении МИД в телеграм-канале. Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Кубы, Египта, Таиланда и принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

https://ria.ru/20230922/lavrov-1897912869.html

https://ria.ru/20230921/oon-1897902492.html

бразилия

россия

нью-йорк (город)

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бразилия, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, мауру виейра, оон, генеральная ассамблея оон, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), в мире