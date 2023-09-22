https://ria.ru/20230922/lavrov-1897913352.html
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 22.09.2023
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в ООН встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, сообщает российский МИД. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:57
2023-09-22T00:57
2023-09-22T00:57
бразилия
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
мауру виейра
оон
генеральная ассамблея оон
совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в ООН встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой, сообщает российский МИД. В Нью-Йорке с 19 по 26 сентября проходит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. "На полях 78-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой", - говорится в сообщении МИД в телеграм-канале. Ранее в четверг Лавров провел переговоры с главами МИД Кубы, Египта, Таиланда и принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897912869.html
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бразилия, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, мауру виейра, оон, генеральная ассамблея оон, совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии (свмда), в мире
Бразилия, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Мауру Виейра, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), В мире
Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии
МИД: Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Виейрой на полях ГА ООН