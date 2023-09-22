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В СФ рассмотрят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС России - РИА Новости, 22.09.2023
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16:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/kandidatura-1898058741.html
В СФ рассмотрят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС России
В СФ рассмотрят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС России - РИА Новости, 22.09.2023
В СФ рассмотрят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС России
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:04
2023-09-22T16:04
политика
россия
валерий зорькин
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, сообщил в своем телеграм-канале член комитета Николай Владимиров. "Еще две кандидатуры, представленные (президентом России - ред.) Владимиром Путиным, рассмотрим 25 сентября 2023 года на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Они претендуют на должности в Конституционный Суд РФ: Зорькин Валерий Дмитриевич - для назначения на должность председателя Конституционного Суда Российской Федерации", - написал он. Он также отметил, что на должность судьи КС РФ будет рассмотрен Михаил Лобов.
https://ria.ru/20230911/putin-1895534859.html
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политика, россия, валерий зорькин, совет федерации рф, владимир путин
Политика, Россия, Валерий Зорькин, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
В СФ рассмотрят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС России

В Совфеде рассмотрят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалерий Зорькин
Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валерий Зорькин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, сообщил в своем телеграм-канале член комитета Николай Владимиров.
«
"Еще две кандидатуры, представленные (президентом России - ред.) Владимиром Путиным, рассмотрим 25 сентября 2023 года на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Они претендуют на должности в Конституционный Суд РФ: Зорькин Валерий Дмитриевич - для назначения на должность председателя Конституционного Суда Российской Федерации", - написал он.
Он также отметил, что на должность судьи КС РФ будет рассмотрен Михаил Лобов.
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ПолитикаРоссияВалерий ЗорькинСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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