https://ria.ru/20230922/kakhovka-1897966436.html

ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки

ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки - РИА Новости, 22.09.2023

ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки

Украинские войска нанесли ночью артиллерийский удар по району Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 34 снаряда, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:49

2023-09-22T11:49

2023-09-22T11:49

новая каховка

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ночью артиллерийский удар по району Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 34 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки украинские войска выпустили по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области около 100 снарядов.

https://ria.ru/20230922/udary-1897951221.html

новая каховка

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новая каховка, херсонская область , каховка, происшествия