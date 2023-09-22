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ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки - РИА Новости, 22.09.2023
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11:49 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/kakhovka-1897966436.html
ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки
ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки - РИА Новости, 22.09.2023
ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки
Украинские войска нанесли ночью артиллерийский удар по району Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 34 снаряда, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:49
2023-09-22T11:49
новая каховка
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ночью артиллерийский удар по району Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 34 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал представитель экстренных служб. По его словам, всего за сутки украинские войска выпустили по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области около 100 снарядов.
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Новая Каховка, Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки

ВСУ ночью выпустили 34 снаряда по району Новой Каховки в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ночью артиллерийский удар по району Новой Каховки в Херсонской области, выпустив 34 снаряда, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- сказал представитель экстренных служб.
По его словам, всего за сутки украинские войска выпустили по городам и селам левобережья Днепра в Херсонской области около 100 снарядов.
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