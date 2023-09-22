https://ria.ru/20230922/ekzamen-1897961803.html

Кравцов предложил законодательно закрепить демонстрационный экзамен

Кравцов предложил законодательно закрепить демонстрационный экзамен - РИА Новости, 22.09.2023

Кравцов предложил законодательно закрепить демонстрационный экзамен

В Великом Новгороде Президент Российской Федерации Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии рынка... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:32

2023-09-22T11:32

2023-09-22T12:19

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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. В Великом Новгороде Президент Российской Федерации Владимир Путин провел расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросу "О развитии рынка труда в Российской Федерации". Помимо членов Президиума Госсовета и приглашенных членов в заседании приняли участие руководители регионов, представители Правительства России и деловых объединений. С докладом на мероприятии выступил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, который предложил закрепить на законодательном уровне проведение демонстрационного экзамена.Открывая заседание Госсовета, Владимир Путин отметил, что государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными на рынке труда."Речь о том, чтобы создать для граждан реальные возможности пополнять свой багаж знаний, постепенно обновлять свои умения и навыки, компетенции. На эти задачи должна быть нацелена вся наша система образования и, разумеется, воспитания. Прежде всего здесь надо и дальше системно, последовательно выполнять намеченные планы. Имею в виду программы строительства, ремонта и оснащения школ, развития дополнительного образования, а также качественного улучшения материально-технической базы колледжей, техникумов и вузов", – сказал Президент России.Глава государства добавил, что в рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно получение сразу нескольких квалификаций и даже смену специальностей и направлений подготовки в ходе учебы."Повторю: мы внедрили такие новации именно в интересах молодежи, чтобы она была максимально готова к началу трудовой карьеры, чтобы у молодых людей было больше возможностей реализовать себя – и в разных отраслях, и в разных регионах нашей страны", – отметил Владимир Путин.Президент России подчеркнул, что по всем направлениям развития образования и подготовки кадров следует наращивать усилия. И чтобы результат был действительно системным, нужно ясно понимать, какие специалисты понадобятся экономике страны и предприятиям сегодня и в ближайшей перспективе.Владимир Путин обратил внимание, что следует обязательно учитывать формирующиеся тенденции технологического, индустриального развития.Глава государства пояснил, что наставники вузов, техникумов "на кончиках пальцев" должны чувствовать изменения на рынке труда, реагировать на них своевременно, не дожидаясь каких-то сигналов сверху."Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете, и, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателями с этой целью, причем прямо у себя – в конкретном городе, в регионе", – заявил Владимир Путин.Также Президент России сказал, что рассчитывает на то, что отечественный бизнес будет наращивать инвестиции в развитие навыков и умений своих будущих работников, управленцев, лидеров и коллективов. По словам Владимира Путина, такой процесс уже идет, нужно постоянно уделять этому должное внимание.Глава государства подчеркнул, что необходимо шире задействовать новые технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта. Они должны сыграть одну из ключевых ролей в трансформации рынка труда на ближайшее десятилетие.Владимир Путин заявил о необходимости расширять изучение информационных технологий и искусственного интеллекта в рамках учебных программ, развивать новые образовательные форматы, такие, как "Школа 21", которая открылась в Великом Новгороде.Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своем выступлении отметил, что в связи с ростом экономики страны система СПО переходит на регионально-отраслевой принцип работы."С учетом роста российской экономики активно развивается рынок труда. Среди работодателей растет потребность в молодых специалистах, выпускниках колледжей, для которых сегодня открываются новые возможности. В поддержку экономике и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку: она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления", – подчеркнул Сергей Кравцов.Министр просвещения РФ информировал, что в части содержания образования за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых совместно с работодателями."Обновили программы обучения, чтобы у ребят было больше практики, больше конкретных навыков, нужных на производстве. Внедрили в каждую программу обязательное изучение основ информационных технологий, бережливого производства, – о чем Вы, Владимир Владимирович, сказали во вступительном слове, – финансовой грамотности", – сообщил Министр просвещения РФ.Он рассказал, что при итоговой аттестации студенты колледжей сдают демонстрационный экзамен, где выполняют теоретические и практические задания на том оборудовании, которое будет у них на рабочих местах. Сергей Кравцов предложил закрепить проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена законодательно, наделив регионы полномочиями его проведения по единым правилам, установленным на федеральном уровне, а также признать данный экзамен в системе независимой оценки квалификации.Глава Минпросвещения России заявил об усилении воспитательной работы в колледжах, где с 1 сентября введены должности советника директора по воспитанию, уже работают 2 900 таких специалистов.Сергей Кравцов сообщил, что с 2020 года более 46 тысяч педагогов и мастеров производственного обучения прошли повышение квалификации. Для них организованы стажировки на предприятиях.Он напомнил, что с 2022 года законодательно закреплено право – уменьшить налог на прибыль для предприятий, инвестирующих в развитие колледжей.Сергей Кравцов рассказал о развитии чемпионатного движения. В Великом Новгороде завершился международный Чемпионат высоких технологий, в ноябре в Санкт-Петербурге состоится финал чемпионата "Профессионалы".Министр просвещения РФ большое внимание уделил развитию программы "Профессионалитет"."Сегодня "Профессионалитет" охватывает более 350 колледжей по 24 отраслям в 68 регионах. Проект поддержали почти тысяча предприятий – от крупных корпораций до малого бизнеса. Суммарно они вложили более трех с половиной миллиарда рублей. Подключили к проекту "Профессионалитет" и новые субъекты Российской Федерации", – отметил Сергей Кравцов.Он заявил, что планируется охватить до тысячи колледжей из всех регионов страны. Это позволит выполнить поручение Президента России по подготовке к 2028 году одного миллиона специалистов и квалифицированных рабочих для обеспечения суверенитета и конкурентоспособности страны.В завершении выступления Сергей Кравцов обратился к губернаторам."Ваше личное участие очень важно для дальнейшего развития системы СПО. Только вместе, в самом тесном контакте мы обеспечим грамотный, эффективный переход на регионально-отраслевой принцип в подготовке кадров", – сказал Сергей Кравцов.Министр просвещения РФ подчеркнул, что важно включиться в работу по созданию учебно-производственных комплексов, чтобы студенты колледжей могли совмещать учебу с работой, пока получают профессию.

https://ria.ru/20230921/tekhnologii-1897888485.html

https://ria.ru/20230922/professionalitet-1897956732.html

https://ria.ru/20230921/obrazovanie-1897904467.html

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