https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898062751.html

Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств

Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств - РИА Новости, 22.09.2023

Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств

Проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:20

2023-09-22T16:20

2023-09-22T16:29

экономика

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений расходов, говорится в материалах к проекту нового трехлетнего бюджета, который в пятницу рассматривает правительство РФ. "Проект нового трехлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан; укрепление обороноспособности страны; интеграция новых регионов; технологическое развитие и расширение инфраструктуры", - говорится в материалах. "Предусмотрен значительный рост финансирования мер по реализации послания Федеральному Собранию как в 2024 году (+66,1% к 2021 году), так и на протяжении всего трехлетнего периода (+64,6% в 2025 году и +73,3% в 2026 году к уровню 2021 года)", - отмечается в документах. В частности, на реализацию мер послания президента РФ в 2024-2025 годах предусмотрено по 2,5 триллиона рублей, а в 2026 году – 2,6 триллиона рублей. На реализацию нацпроектов по 15 ключевым направлениям в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2,8 триллиона рублей. "Более 760 миллиардов рублей в 2024-2026 годах предусмотрено на инициативы социально-экономического развития", - говорится в материалах к проекту бюджета."Постарались принять выверенные и оптимальные решения. Прежде всего – гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что обратил особое внимание глава государства. Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без финансирования", - сказал премьер на заседании кабмина в пятницу.

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898061616.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия