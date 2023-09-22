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Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств - РИА Новости, 22.09.2023
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16:20 22.09.2023 (обновлено: 16:29 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898062751.html
Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств
Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств - РИА Новости, 22.09.2023
Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств
Проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:20
2023-09-22T16:29
экономика
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений расходов, говорится в материалах к проекту нового трехлетнего бюджета, который в пятницу рассматривает правительство РФ. "Проект нового трехлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан; укрепление обороноспособности страны; интеграция новых регионов; технологическое развитие и расширение инфраструктуры", - говорится в материалах. "Предусмотрен значительный рост финансирования мер по реализации послания Федеральному Собранию как в 2024 году (+66,1% к 2021 году), так и на протяжении всего трехлетнего периода (+64,6% в 2025 году и +73,3% в 2026 году к уровню 2021 года)", - отмечается в документах. В частности, на реализацию мер послания президента РФ в 2024-2025 годах предусмотрено по 2,5 триллиона рублей, а в 2026 году – 2,6 триллиона рублей. На реализацию нацпроектов по 15 ключевым направлениям в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2,8 триллиона рублей. "Более 760 миллиардов рублей в 2024-2026 годах предусмотрено на инициативы социально-экономического развития", - говорится в материалах к проекту бюджета."Постарались принять выверенные и оптимальные решения. Прежде всего – гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что обратил особое внимание глава государства. Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без финансирования", - сказал премьер на заседании кабмина в пятницу.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Проект бюджета предусматривает финансирование соцобязательств

Проект бюджета: обязательства России перед гражданами на три года обеспечены

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Проект федерального бюджета России на 2024-2026 годы предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений расходов, говорится в материалах к проекту нового трехлетнего бюджета, который в пятницу рассматривает правительство РФ.
"Проект нового трехлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан; укрепление обороноспособности страны; интеграция новых регионов; технологическое развитие и расширение инфраструктуры", - говорится в материалах.
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"Предусмотрен значительный рост финансирования мер по реализации послания Федеральному Собранию как в 2024 году (+66,1% к 2021 году), так и на протяжении всего трехлетнего периода (+64,6% в 2025 году и +73,3% в 2026 году к уровню 2021 года)", - отмечается в документах. В частности, на реализацию мер послания президента РФ в 2024-2025 годах предусмотрено по 2,5 триллиона рублей, а в 2026 году – 2,6 триллиона рублей.
На реализацию нацпроектов по 15 ключевым направлениям в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2,8 триллиона рублей.
"Более 760 миллиардов рублей в 2024-2026 годах предусмотрено на инициативы социально-экономического развития", - говорится в материалах к проекту бюджета.
"Постарались принять выверенные и оптимальные решения. Прежде всего – гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что обратил особое внимание глава государства. Хочу сказать, что ни одно из них не осталось без финансирования", - сказал премьер на заседании кабмина в пятницу.
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