https://ria.ru/20230922/bangladesh-1897917216.html

Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов

Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов - РИА Новости, 22.09.2023

Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов

Бангладеш рассчитывает на помощь России в увеличении количества своих студентов, которые получают образование в РФ, заявил РИА Новости глава МИД страны... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:43

2023-09-22T02:43

2023-09-22T02:43

россия

нью-йорк (город)

бангладеш

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в мире

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ООН, 22 сен - РИА Новости. Бангладеш рассчитывает на помощь России в увеличении количества своих студентов, которые получают образование в РФ, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен. "Множество студентов раньше отправлялись в Россию, но сегодня число сильно сократилось. Думаю, что Россия может помощь увеличить их количество", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Комментируя двустороннее сотрудничество между Даккой и Москвой, глава внешнеполитического ведомства также отметил множество возможностей для расширения отношений двух стран.

https://ria.ru/20230922/sanktsii-1897916990.html

россия

нью-йорк (город)

бангладеш

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россия, нью-йорк (город), бангладеш, генеральная ассамблея оон, оон, в мире