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Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов - РИА Новости, 22.09.2023
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02:43 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/bangladesh-1897917216.html
Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов
Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов - РИА Новости, 22.09.2023
Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов
Бангладеш рассчитывает на помощь России в увеличении количества своих студентов, которые получают образование в РФ, заявил РИА Новости глава МИД страны... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:43
2023-09-22T02:43
россия
нью-йорк (город)
бангладеш
генеральная ассамблея оон
оон
в мире
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ООН, 22 сен - РИА Новости. Бангладеш рассчитывает на помощь России в увеличении количества своих студентов, которые получают образование в РФ, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен. "Множество студентов раньше отправлялись в Россию, но сегодня число сильно сократилось. Думаю, что Россия может помощь увеличить их количество", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Комментируя двустороннее сотрудничество между Даккой и Москвой, глава внешнеполитического ведомства также отметил множество возможностей для расширения отношений двух стран.
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нью-йорк (город)
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россия, нью-йорк (город), бангладеш, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Россия, Нью-Йорк (город), Бангладеш, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Россия может помочь Бангладеш увеличить число студентов

Глава МИД: Москва может помочь Бангладеш увеличить число студентов в России

© AP Photo / A.M. AhadМужчина поднимает национальный флаг Бангладеш
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / A.M. Ahad
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 сен - РИА Новости. Бангладеш рассчитывает на помощь России в увеличении количества своих студентов, которые получают образование в РФ, заявил РИА Новости глава МИД страны Абдулкалам Абдул Момен.
"Множество студентов раньше отправлялись в Россию, но сегодня число сильно сократилось. Думаю, что Россия может помощь увеличить их количество", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Комментируя двустороннее сотрудничество между Даккой и Москвой, глава внешнеполитического ведомства также отметил множество возможностей для расширения отношений двух стран.
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РоссияНью-Йорк (город)БангладешГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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