https://ria.ru/20230922/babushka-1898033062.html
В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами
В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами - РИА Новости, 22.09.2023
В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами
Спасатели и добровольцы четвёртый день ведут поиски 86-летней пенсионерки, которая ушла за грибами и пропала в районе санатория Кука Забайкальского края,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:50
2023-09-22T14:50
2023-09-22T14:50
происшествия
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 22 сен - РИА Новости. Спасатели и добровольцы четвёртый день ведут поиски 86-летней пенсионерки, которая ушла за грибами и пропала в районе санатория Кука Забайкальского края, сообщил губернатор Александр Осипов. "В районе санатория "Кука" пропала 86-летняя Надежда Таракановская. Она ушла за грибами из санатория 19 сентября, её ищут уже несколько дней. Поисковики осмотрели территорию по направлению, куда ушла пенсионерка, и расширили зону поиска. Бабушку ищут сотрудники поисково-спасательной службы, полицейские и добровольцы отряда имени Кости Долгова", - сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор призвал всех неравнодушных помочь родным и близким пенсионерки и присоединиться к поискам.
https://ria.ru/20230915/kareliya-1896496862.html
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, александр осипов
Происшествия, Забайкальский край, Александр Осипов
В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами
В Забайкалье четвертый день ищут 86-летнюю пенсионерку, ушедшую за грибами