https://ria.ru/20230922/babushka-1898033062.html

В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами

В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами - РИА Новости, 22.09.2023

В Забайкалье четвертый день ищут бабушку, ушедшую за грибами

Спасатели и добровольцы четвёртый день ведут поиски 86-летней пенсионерки, которая ушла за грибами и пропала в районе санатория Кука Забайкальского края,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:50

2023-09-22T14:50

2023-09-22T14:50

происшествия

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 22 сен - РИА Новости. Спасатели и добровольцы четвёртый день ведут поиски 86-летней пенсионерки, которая ушла за грибами и пропала в районе санатория Кука Забайкальского края, сообщил губернатор Александр Осипов. "В районе санатория "Кука" пропала 86-летняя Надежда Таракановская. Она ушла за грибами из санатория 19 сентября, её ищут уже несколько дней. Поисковики осмотрели территорию по направлению, куда ушла пенсионерка, и расширили зону поиска. Бабушку ищут сотрудники поисково-спасательной службы, полицейские и добровольцы отряда имени Кости Долгова", - сообщил он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Губернатор призвал всех неравнодушных помочь родным и близким пенсионерки и присоединиться к поискам.

https://ria.ru/20230915/kareliya-1896496862.html

забайкальский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, забайкальский край, александр осипов