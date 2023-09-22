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В Подмосковье на утилизацию ушло 912 списанных автобусов - РИА Новости, 22.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:44 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/avtobusy-1898053910.html
В Подмосковье на утилизацию ушло 912 списанных автобусов
В Подмосковье на утилизацию ушло 912 списанных автобусов - РИА Новости, 22.09.2023
В Подмосковье на утилизацию ушло 912 списанных автобусов
В минтрансе Подмосковья рассказали, что с начала года компания "Мострансавто" передала региону на утилизацию 912 списанных автобусов. Вес вторичных материалов... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:44
2023-09-22T15:44
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В минтрансе Подмосковья рассказали, что с начала года компания "Мострансавто" передала региону на утилизацию 912 списанных автобусов. Вес вторичных материалов составил более шести тысяч тонн, сообщил телеканал "360".Компания также планирует передать 1075 машин весом около восьми тысяч тонн. В основном это автобусы ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ, не отвечающие требованиям безопасности.Утилизация позволяет освобождать площадь автопарка для новых транспортных средств, а также пополнять бюджет за счет металлолома. На данный момент в автопарке региона находятся более шести тысяч автобусов, которые каждый день перевозят 1,5 миллиона пассажиров.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье на утилизацию ушло 912 списанных автобусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. В минтрансе Подмосковья рассказали, что с начала года компания "Мострансавто" передала региону на утилизацию 912 списанных автобусов. Вес вторичных материалов составил более шести тысяч тонн, сообщил телеканал "360".
Компания также планирует передать 1075 машин весом около восьми тысяч тонн. В основном это автобусы ЛиАЗ, ГолАЗ, ГАЗ, не отвечающие требованиям безопасности.
Утилизация позволяет освобождать площадь автопарка для новых транспортных средств, а также пополнять бюджет за счет металлолома. На данный момент в автопарке региона находятся более шести тысяч автобусов, которые каждый день перевозят 1,5 миллиона пассажиров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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