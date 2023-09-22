https://ria.ru/20230922/ataki-1898057838.html
Киев потерял на Донецком и Краснолиманском направлениях около 260 человек
Киев потерял на Донецком и Краснолиманском направлениях около 260 человек - РИА Новости, 22.09.2023
Киев потерял на Донецком и Краснолиманском направлениях около 260 человек
Войска Украины за сутки на донецком и краснолиманском направлениях потеряли около 260 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:01
2023-09-22T16:01
2023-09-22T16:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Войска Украины за сутки на донецком и краснолиманском направлениях потеряли около 260 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией за сутки отразили четыре атаки украинских штурмовых групп в районах Водяного и Марьинки ДНР."Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, пушка "Гиацинт-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - отметили в ведомстве.На краснолиманском направлении умелыми действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады национальной гвардии ВСУ в районах населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества."Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также две гаубицы Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898060074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Киев потерял на Донецком и Краснолиманском направлениях около 260 человек
Минобороны: Киев потерял на Донецком и Краснолиманском направлениях 260 бойцов