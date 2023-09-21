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Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи - РИА Новости, 21.09.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
17:59 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/yamal-1897853750.html
Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи
Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи - РИА Новости, 21.09.2023
Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи
Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи, максимальная сумма гранта составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T17:59
2023-09-21T17:59
ямало-ненецкий автономный округ
ноябрьск
ямал
тюмень
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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САЛЕХАРД, 21 сен - РИА Новости. Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи, максимальная сумма гранта составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Это первый очный грантовый конкурс, проводимый в рамках окружного проекта. Всего в защите принимало участие 19 человек. По итогам шесть инициатив получили федеральную поддержку", — говорится в сообщении. Максимальной суммой гранта в 500 тысяч рублей заручились Виталий Киргинцев и Эльмарт Аксаитов из Ноябрьска. Теперь в городе появится школа диджеинга "На Виниле", а в Тюмени состоится профильная смена по брейк-дансу для ямальских ребят. В Салехарде под руководством Дарьи Кваша пройдет лаборатория субкультур "Шум улиц". Здесь молодежь окружной столицы сможет пройти обучающую программу по хип-хопу и брейк-дансу. На свой проект победительница получила 450 тысяч рублей. Для школьников из Надыма Егор Игнатов проведет мастер-классы по собиранию кубика Рубика на скорость "Куберы 89". Поддержка составила 400 тысяч рублей, уточняют власти. Роман Сафаров из Ноябрьска заручился поддержкой в 389 тысяч рублей на проект "Старая Школа 90’s". На эти средства он проведет обучение игре на драм-машине совместно с приглашенными экспертами. В Тарко-Сале пройдет муниципальный фестиваль субкультур "Северный движ" для танцоров хип-хопа и брейкеров до 16 лет. Руслан Кононенко выиграл на реализацию своей инициативы 250 тысяч рублей. Традиционно помощь в написании проектов оказывает Проектный офис, который развивает лидерский и профессиональный потенциал молодежи, дает грантовую поддержку для реализации социальных проектов на Ямале. Грантовый конкурс состоялся в рамках фестиваля "В ритме улиц", который с 14 по 20 сентября проходил в надымском роллер-парке "Адреналин". Его участниками стали 160 представителей неформальной молодежи с Ямала и Уральского федерального округа, а также шесть ребят из подшефной Волновахи. В этом году Росмолодежь уже поддержала 19 ямальских молодежных проектов, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230905/yanao-1894394887.html
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ямал
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60
ноябрьск, ямал, тюмень, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, Ямал, Тюмень, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)

Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САЛЕХАРД, 21 сен - РИА Новости. Шесть ямальских проектов получили гранты от Росмолодежи, максимальная сумма гранта составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Это первый очный грантовый конкурс, проводимый в рамках окружного проекта. Всего в защите принимало участие 19 человек. По итогам шесть инициатив получили федеральную поддержку", — говорится в сообщении.
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Максимальной суммой гранта в 500 тысяч рублей заручились Виталий Киргинцев и Эльмарт Аксаитов из Ноябрьска. Теперь в городе появится школа диджеинга "На Виниле", а в Тюмени состоится профильная смена по брейк-дансу для ямальских ребят.
В Салехарде под руководством Дарьи Кваша пройдет лаборатория субкультур "Шум улиц". Здесь молодежь окружной столицы сможет пройти обучающую программу по хип-хопу и брейк-дансу. На свой проект победительница получила 450 тысяч рублей.
Для школьников из Надыма Егор Игнатов проведет мастер-классы по собиранию кубика Рубика на скорость "Куберы 89". Поддержка составила 400 тысяч рублей, уточняют власти.
Роман Сафаров из Ноябрьска заручился поддержкой в 389 тысяч рублей на проект "Старая Школа 90’s". На эти средства он проведет обучение игре на драм-машине совместно с приглашенными экспертами. В Тарко-Сале пройдет муниципальный фестиваль субкультур "Северный движ" для танцоров хип-хопа и брейкеров до 16 лет. Руслан Кононенко выиграл на реализацию своей инициативы 250 тысяч рублей.
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Традиционно помощь в написании проектов оказывает Проектный офис, который развивает лидерский и профессиональный потенциал молодежи, дает грантовую поддержку для реализации социальных проектов на Ямале.
Грантовый конкурс состоялся в рамках фестиваля "В ритме улиц", который с 14 по 20 сентября проходил в надымском роллер-парке "Адреналин". Его участниками стали 160 представителей неформальной молодежи с Ямала и Уральского федерального округа, а также шесть ребят из подшефной Волновахи.
В этом году Росмолодежь уже поддержала 19 ямальских молодежных проектов, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округНоябрьскЯмалТюменьФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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