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В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса - РИА Новости, 21.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:23 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/stroitelstvo-1897797476.html
В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса
В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса - РИА Новости, 21.09.2023
В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса
Количество консультаций, проведенных Главгосстройнадзором Московской области для представителей бизнеса в 2023 году, увеличилось в четыре раза по сравнению с... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:23
2023-09-21T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Количество консультаций, проведенных Главгосстройнадзором Московской области для представителей бизнеса в 2023 году, увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил телеканал "360" со ссылкой на ведомство.С начала года Главгосстройнадзор обработал свыше 13 тысяч обращений и помог бизнесменам в вопросах соблюдения проектной документации и порядка обжалования действий должностных лиц. Чаще всего за консультацией обращались предприниматели из Одинцова, Мытищ, Раменского и Балашихи.Отмечается, что застройщики, генподрядчики и техзаказчики могут обратиться за рекомендациями Госстройнадзора через цифровой сервис на РПГУ.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Количество консультаций, проведенных Главгосстройнадзором Московской области для представителей бизнеса в 2023 году, увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил телеканал "360" со ссылкой на ведомство.
С начала года Главгосстройнадзор обработал свыше 13 тысяч обращений и помог бизнесменам в вопросах соблюдения проектной документации и порядка обжалования действий должностных лиц. Чаще всего за консультацией обращались предприниматели из Одинцова, Мытищ, Раменского и Балашихи.
Отмечается, что застройщики, генподрядчики и техзаказчики могут обратиться за рекомендациями Госстройнадзора через цифровой сервис на РПГУ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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