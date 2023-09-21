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В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса
В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса - РИА Новости, 21.09.2023
В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса
Количество консультаций, проведенных Главгосстройнадзором Московской области для представителей бизнеса в 2023 году, увеличилось в четыре раза по сравнению с... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T15:23
2023-09-21T15:23
2023-09-21T15:23
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Количество консультаций, проведенных Главгосстройнадзором Московской области для представителей бизнеса в 2023 году, увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил телеканал "360" со ссылкой на ведомство.С начала года Главгосстройнадзор обработал свыше 13 тысяч обращений и помог бизнесменам в вопросах соблюдения проектной документации и порядка обжалования действий должностных лиц. Чаще всего за консультацией обращались предприниматели из Одинцова, Мытищ, Раменского и Балашихи.Отмечается, что застройщики, генподрядчики и техзаказчики могут обратиться за рекомендациями Госстройнадзора через цифровой сервис на РПГУ.
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