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В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса

В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса - РИА Новости, 21.09.2023

В МО в 4 раза увеличилось число консультации по строительству для бизнеса

Количество консультаций, проведенных Главгосстройнадзором Московской области для представителей бизнеса в 2023 году, увеличилось в четыре раза по сравнению с... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T15:23

2023-09-21T15:23

2023-09-21T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Количество консультаций, проведенных Главгосстройнадзором Московской области для представителей бизнеса в 2023 году, увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил телеканал "360" со ссылкой на ведомство.С начала года Главгосстройнадзор обработал свыше 13 тысяч обращений и помог бизнесменам в вопросах соблюдения проектной документации и порядка обжалования действий должностных лиц. Чаще всего за консультацией обращались предприниматели из Одинцова, Мытищ, Раменского и Балашихи.Отмечается, что застройщики, генподрядчики и техзаказчики могут обратиться за рекомендациями Госстройнадзора через цифровой сервис на РПГУ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)