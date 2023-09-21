https://ria.ru/20230921/pozor-1897680373.html

"Стыдно". На Западе прокомментировали отказ Украины от немецких танков

"Стыдно". На Западе прокомментировали отказ Украины от немецких танков - РИА Новости, 21.09.2023

"Стыдно". На Западе прокомментировали отказ Украины от немецких танков

Германия попала в неловкую ситуацию из-за передачи Украине неисправных танков Leopard 1, пишет обозреватель Spectator Найджел Джонс. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T00:40

2023-09-21T00:40

2023-09-21T01:13

в мире

украина

германия

берлин (город)

spectator

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890455795_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_50ca97ff0cf46c12cc7f3c414cfe325c.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Германия попала в неловкую ситуацию из-за передачи Украине неисправных танков Leopard 1, пишет обозреватель Spectator Найджел Джонс."Оплошность с танками для Украины — конфуз Берлина. <...> Позорно для Германии, это уже второй раз, когда Украина публично воротит нос от отправки немецкого вооружения", — заявил Джонс.Он добавил, что предполагаемые, но не указанные недостатки отправленной техники вызовут серьезные вопросы в Берлине, который и так неохотно согласился на поставку танков Киеву.Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев на прошлой неделе отказался принимать десять германских танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.Однако официальный представитель минобороны Германии Кристина Рутси заявила, что обещанные Украине танки приводятся в боеспособное состояние на пути к границе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230914/tanki-1896238219.html

украина

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, берлин (город), spectator