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"Стыдно". На Западе прокомментировали отказ Украины от немецких танков
"Стыдно". На Западе прокомментировали отказ Украины от немецких танков - РИА Новости, 21.09.2023
"Стыдно". На Западе прокомментировали отказ Украины от немецких танков
Германия попала в неловкую ситуацию из-за передачи Украине неисправных танков Leopard 1, пишет обозреватель Spectator Найджел Джонс. РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T00:40
2023-09-21T00:40
2023-09-21T01:13
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Германия попала в неловкую ситуацию из-за передачи Украине неисправных танков Leopard 1, пишет обозреватель Spectator Найджел Джонс."Оплошность с танками для Украины — конфуз Берлина. <...> Позорно для Германии, это уже второй раз, когда Украина публично воротит нос от отправки немецкого вооружения", — заявил Джонс.Он добавил, что предполагаемые, но не указанные недостатки отправленной техники вызовут серьезные вопросы в Берлине, который и так неохотно согласился на поставку танков Киеву.Ранее издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Киев на прошлой неделе отказался принимать десять германских танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.Однако официальный представитель минобороны Германии Кристина Рутси заявила, что обещанные Украине танки приводятся в боеспособное состояние на пути к границе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, германия, берлин (город), spectator
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Spectator
"Стыдно". На Западе прокомментировали отказ Украины от немецких танков
Spectator: передача неисправных танков Киеву — позор для Германии