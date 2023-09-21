https://ria.ru/20230921/pashinyan-1897739213.html

Пашинян обратился к гражданам Армении по случаю Дня независимости

Пашинян обратился к гражданам Армении по случаю Дня независимости - РИА Новости, 21.09.2023

Пашинян обратился к гражданам Армении по случаю Дня независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к жителям страны по случаю отмечаемого в четверг Дня независимости, слов про Карабах напрямую не прозвучало. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:09

2023-09-21T12:09

2023-09-21T12:31

в мире

армения

никол пашинян

ситуация в зоне карабахского конфликта

ссср

азербайджан

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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к жителям страны по случаю отмечаемого в четверг Дня независимости, слов про Карабах напрямую не прозвучало.В послании, опубликованном на сайте кабмина, отмечается, что о референдум 21 сентября 1991 года "был самый легким участком пути к независимости". "Народу Республики Армения впоследствии пришлось столкнуться с экономическими и политическими кризисами, войнами и бедностью. Именно в этом вихре, пройдя через испытания, мы поняли, что провозгласить независимость – это одно, а завоевать и укрепить ее – совсем другое. Пережитые нами в последние годы страдания и испытания являются неотъемлемой частью борьбы за независимость и суверенитет Республики Армения", - заявил премьер.По его словам, в последнее время его часто критикуют за то, что во внешней и региональной политике он опирается на Алма-Атинскую декларацию 1991 года о создании СНГ и связанные с ней документы, которые также были подписаны Арменией."Многие прямо или косвенно призывают отказаться от политики, основанной на этом документе. Проблема в том, что Алма-Атинская декларация и связанные с ней документы являются одним из основополагающих факторов независимости Республики Армения, фиксируют политическую и правовую основу независимости 12 бывших республик СССР, в том числе Республики Армения, от Советского Союза, а также основополагающие принципы этой независимости", - сказал премьер.По его словам, "призывы отказаться от политики, основанной на этом документе, – это призывы отказаться от независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении, со всеми вытекающими из этого последствиями".При этом о последних событиях в Карабахе в своем послании Пашинян напрямую не упомянул.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230921/pashinyan-1897707043.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897531019.html

https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897528114.html

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в мире, армения, никол пашинян, ситуация в зоне карабахского конфликта, ссср, азербайджан, снг