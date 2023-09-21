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Журналист РИА Новости рассказал об обстановке на границе Армении и Грузии - РИА Новости, 21.09.2023
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12:10 21.09.2023 (обновлено: 12:16 21.09.2023)
https://ria.ru/20230921/obstanovka-1897739396.html
Журналист РИА Новости рассказал об обстановке на границе Армении и Грузии
Журналист РИА Новости рассказал об обстановке на границе Армении и Грузии - РИА Новости, 21.09.2023
Журналист РИА Новости рассказал об обстановке на границе Армении и Грузии
Обстановка на армянско-грузинской границе, в районе контрольно-пропускного пункта пропуска "Баграташен", на фоне обострения ситуации в Карабахе спокойная -... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:10
2023-09-21T12:16
ситуация в нагорном карабахе
грузия
армения
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обстановка на армянско-грузинской границе, в районе контрольно-пропускного пункта пропуска "Баграташен", на фоне обострения ситуации в Карабахе спокойная - прохождение границы занимает в среднем 45 минут на семейную пару, передает корреспондент РИА Новости. Таможенно-пропускные пункты по состоянию на 10.30 мск работают без затруднений. Чтобы пересечь границу из Армении в Грузию, нужно отстоять небольшую очередь. Около 80% ожидающих в очереди - это жители Армении, которая сегодня отмечает День независимости. Автомобилей на КПП немного - досмотр проходит быстро. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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ситуация в нагорном карабахе, грузия, армения, азербайджан, в мире
Ситуация в Нагорном Карабахе, Грузия, Армения, Азербайджан, В мире
Журналист РИА Новости рассказал об обстановке на границе Армении и Грузии

Журналист РИА Новости назвал обстановку на границе Армении и Грузии спокойной

© Фото : РИА НовостиОбстановка на границе Армении и Грузии
Обстановка на границе Армении и Грузии - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© Фото : РИА Новости
Обстановка на границе Армении и Грузии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Обстановка на армянско-грузинской границе, в районе контрольно-пропускного пункта пропуска "Баграташен", на фоне обострения ситуации в Карабахе спокойная - прохождение границы занимает в среднем 45 минут на семейную пару, передает корреспондент РИА Новости.
Таможенно-пропускные пункты по состоянию на 10.30 мск работают без затруднений. Чтобы пересечь границу из Армении в Грузию, нужно отстоять небольшую очередь. Около 80% ожидающих в очереди - это жители Армении, которая сегодня отмечает День независимости. Автомобилей на КПП немного - досмотр проходит быстро.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в регионе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.
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Ситуация в Нагорном КарабахеГрузияАрменияАзербайджанВ мире
 
 
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