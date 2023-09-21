https://ria.ru/20230921/napitki-1897833081.html

Пектиновые напитки из Подмосковья начнут поставлять в ОАЭ

Пектиновые напитки из Подмосковья начнут поставлять в ОАЭ - РИА Новости, 21.09.2023

Пектиновые напитки из Подмосковья начнут поставлять в ОАЭ

После расширения производства компания по выпуску пектиновых напитков "Мезон" начнёт экспорт своей продукции в ОАЭ и другие страны Персидского залива, сообщил... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T17:04

2023-09-21T17:04

2023-09-21T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

персидский залив

георгий филимонов

оаэ

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. После расширения производства компания по выпуску пектиновых напитков "Мезон" начнёт экспорт своей продукции в ОАЭ и другие страны Персидского залива, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "На сегодняшний день предприятие выпускает около 100 тысяч бутылок напитка ежегодно, за счет расширения производства объемы планируют увеличить в 10 раз. После расширения продукт начнут поставлять в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива", - сказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода. По словам Филимонова, технология производства данных напитков полностью импортозамещающая. В основе разработки российских учёных лежит жидкий пектин, который получают из фруктов, ягод и овощей непосредственно на производстве. Подобный продукт сейчас единственный в России. "Планируется, что новое производство начнет работу в начале 2024 года, наращивать объемы будут постепенно", - отметили в пресс-службе. Производство напитков основано на получении пектина и других полезных веществ из растительного сырья, полностью исключая любые добавки. Напитки не содержат сахара, глютена и ГМО. В линейке производителя есть напитки с яблоком, бананом, тыквой, облепихой, малиной, цитрусовыми, шпинатом, добавлением пряностей, рассказали в министерстве.

https://ria.ru/20230814/kompaniya-1889930076.html

московская область (подмосковье)

персидский залив

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), персидский залив, георгий филимонов, оаэ