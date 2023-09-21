В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса
МЭР: в Кисловодске возведут четыре гостиничных комплекса
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Четыре гостиничных комплекса на более чем 2,2 тысячи номеров планируют построить на территории создаваемой туристической особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кисловодске, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
В Ставропольском крае планируют создать особую экономическую зону "Солнечная долина", соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "На территории туристической ОЭЗ в Кисловодске планируют построить четыре гостиничных комплекса на более 2200 номеров", – говорится в сообщении министерства в четверг.
"Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование в Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня, благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала", – отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Для самих же Кавминвод это будет важное направление, которое повлияет на социально-экономическое развитие, привлечет новые инвестиции и создаст новые рабочие места, добавил он.
По его словам, уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 29 миллиардов рублей. В их числе – строительство всесезонного семейного бальнеологического курорта, пятизвездочного санаторного курортного комплекса, а также двух гостиничных комплексов. Инвесторами планируется создать более 1,7 тысячи рабочих мест.
Уточняется также, что для привлечения профессиональных кадров будут привлекаться выпускники Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.