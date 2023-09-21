https://ria.ru/20230921/kislovodsk-1897728800.html

В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса

В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса - РИА Новости, 21.09.2023

В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса

Четыре гостиничных комплекса на более чем 2,2 тысячи номеров планируют построить на территории создаваемой туристической особой экономической зоны (ОЭЗ) в... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T11:56

2023-09-21T11:56

2023-09-21T11:56

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туризм

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Четыре гостиничных комплекса на более чем 2,2 тысячи номеров планируют построить на территории создаваемой туристической особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кисловодске, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. В Ставропольском крае планируют создать особую экономическую зону "Солнечная долина", соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "На территории туристической ОЭЗ в Кисловодске планируют построить четыре гостиничных комплекса на более 2200 номеров", – говорится в сообщении министерства в четверг. "Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование в Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня, благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала", – отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Для самих же Кавминвод это будет важное направление, которое повлияет на социально-экономическое развитие, привлечет новые инвестиции и создаст новые рабочие места, добавил он. По его словам, уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 29 миллиардов рублей. В их числе – строительство всесезонного семейного бальнеологического курорта, пятизвездочного санаторного курортного комплекса, а также двух гостиничных комплексов. Инвесторами планируется создать более 1,7 тысячи рабочих мест. Уточняется также, что для привлечения профессиональных кадров будут привлекаться выпускники Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.

https://ria.ru/20230921/kurorty-1897553966.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), кисловодск, ставропольский край, курорт, отели