Рейтинг@Mail.ru
В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса - РИА Новости, 21.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:56 21.09.2023
https://ria.ru/20230921/kislovodsk-1897728800.html
В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса
В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса - РИА Новости, 21.09.2023
В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса
Четыре гостиничных комплекса на более чем 2,2 тысячи номеров планируют построить на территории создаваемой туристической особой экономической зоны (ОЭЗ) в... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T11:56
2023-09-21T11:56
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
кисловодск
ставропольский край
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742354538_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_4ed52ebb2317aac5c8a1b66aa897c062.jpg
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Четыре гостиничных комплекса на более чем 2,2 тысячи номеров планируют построить на территории создаваемой туристической особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кисловодске, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ. В Ставропольском крае планируют создать особую экономическую зону "Солнечная долина", соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "На территории туристической ОЭЗ в Кисловодске планируют построить четыре гостиничных комплекса на более 2200 номеров", – говорится в сообщении министерства в четверг. "Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование в Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня, благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала", – отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков. Для самих же Кавминвод это будет важное направление, которое повлияет на социально-экономическое развитие, привлечет новые инвестиции и создаст новые рабочие места, добавил он. По его словам, уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 29 миллиардов рублей. В их числе – строительство всесезонного семейного бальнеологического курорта, пятизвездочного санаторного курортного комплекса, а также двух гостиничных комплексов. Инвесторами планируется создать более 1,7 тысячи рабочих мест. Уточняется также, что для привлечения профессиональных кадров будут привлекаться выпускники Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.
https://ria.ru/20230921/kurorty-1897553966.html
кисловодск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742354538_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_c6b6e957a9c2abe36b041b51e8cc0162.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), кисловодск, ставропольский край, курорт, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Кисловодск, Ставропольский край, Курорт, Отели
В Кисловодске построят четыре гостиничных комплекса

МЭР: в Кисловодске возведут четыре гостиничных комплекса

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Кисловодск
Города России. Кисловодск - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Четыре гостиничных комплекса на более чем 2,2 тысячи номеров планируют построить на территории создаваемой туристической особой экономической зоны (ОЭЗ) в Кисловодске, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
В Ставропольском крае планируют создать особую экономическую зону "Солнечная долина", соответствующий проект постановления разработан Минэкономразвития и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "На территории туристической ОЭЗ в Кисловодске планируют построить четыре гостиничных комплекса на более 2200 номеров", – говорится в сообщении министерства в четверг.
"Создание новой ОЭЗ на Северном Кавказе будет направлено на формирование в Кавказских Минеральных Водах современного туристического кластера с медицинским центром международного уровня, благодаря эффективному использованию природных лечебных ресурсов региона и его рекреационного потенциала", – отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Для самих же Кавминвод это будет важное направление, которое повлияет на социально-экономическое развитие, привлечет новые инвестиции и создаст новые рабочие места, добавил он.
По его словам, уже определены якорные резиденты, которые планируют реализовать на территории ОЭЗ инвестиционные проекты на 29 миллиардов рублей. В их числе – строительство всесезонного семейного бальнеологического курорта, пятизвездочного санаторного курортного комплекса, а также двух гостиничных комплексов. Инвесторами планируется создать более 1,7 тысячи рабочих мест.
Уточняется также, что для привлечения профессиональных кадров будут привлекаться выпускники Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного аграрного университета, Кисловодского медицинского колледжа, Межрегионального медицинского колледжа и других профильных учреждений.
Корпус No 3 санатория Родник в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на курортах Кавминвод осенью
Вчера, 04:22
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)КисловодскСтавропольский крайКурортОтели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала