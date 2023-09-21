https://ria.ru/20230921/asfalt-1897737218.html

Специалисты завершили ремонт асфальта на Дмитровском шоссе Москвы

Специалисты завершили ремонт асфальта на Дмитровском шоссе Москвы - РИА Новости, 21.09.2023

Специалисты завершили ремонт асфальта на Дмитровском шоссе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на одной из ключевых магистралей севера Москвы... РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T12:18

2023-09-21T12:18

2023-09-21T12:18

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на одной из ключевых магистралей севера Москвы - Дмитровском шоссе, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018-2019 годах, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 220 тысяч квадратных метров асфальта на двух участках - от улицы Руставели до Красностуденческого проезда и от улицы Станционной до Селигерской", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что работы проводили поимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, в них были задействованы 170 рабочих и свыше 100 единиц специализированной техники. "В ближайшее время на отремонтированные участки нанесем дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта", - добавили в сообщении. Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.

https://ria.ru/20230914/kapremont-1896263122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве