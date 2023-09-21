https://ria.ru/20230921/asfalt-1897737218.html
Специалисты завершили ремонт асфальта на Дмитровском шоссе Москвы
Специалисты завершили ремонт асфальта на Дмитровском шоссе Москвы - РИА Новости, 21.09.2023
Специалисты завершили ремонт асфальта на Дмитровском шоссе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на одной из ключевых магистралей севера Москвы... РИА Новости, 21.09.2023
2023-09-21T12:18
2023-09-21T12:18
2023-09-21T12:18
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
капремонт в москве
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на одной из ключевых магистралей севера Москвы - Дмитровском шоссе, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018-2019 годах, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 220 тысяч квадратных метров асфальта на двух участках - от улицы Руставели до Красностуденческого проезда и от улицы Станционной до Селигерской", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Отмечается, что работы проводили поимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, в них были задействованы 170 рабочих и свыше 100 единиц специализированной техники. "В ближайшее время на отремонтированные участки нанесем дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта", - добавили в сообщении. Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.
https://ria.ru/20230914/kapremont-1896263122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Капремонт в Москве
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на одной из ключевых магистралей севера Москвы - Дмитровском шоссе, сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Последний раз аналогичные мероприятия проводились в 2018-2019 годах, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. В общей сложности заменили более 220 тысяч квадратных метров асфальта на двух участках - от улицы Руставели до Красностуденческого проезда и от улицы Станционной до Селигерской", - приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы
.
Отмечается, что работы проводили поимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, в них были задействованы 170 рабочих и свыше 100 единиц специализированной техники.
"В ближайшее время на отремонтированные участки нанесем дорожную разметку: осевые и краевые линии, линии рядности, дублирующие знаки, остановки общественного транспорта", - добавили в сообщении.
Всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах заменят свыше 23 миллионов квадратных метров асфальта.
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