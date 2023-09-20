https://ria.ru/20230920/zelenskiy-1897560998.html

Зеленский признал тревожную правду о ВСУ

Зеленский признал тревожную правду о ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023

Зеленский признал тревожную правду о ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:20

2023-09-20T15:20

2023-09-20T16:04

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признался в интервью CNN, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ."Я думаю, что никто этого не знает, правда", — сказал он в ответ на вопрос, возможен ли прорыв в ближайшие месяцы.Зеленский добавил, что по-прежнему хочет получить от США ракеты дальнего радиуса действия, подчеркнув, что возможный отказ Вашингтона станет для Киева "большой потерей".На прошлой неделе американские СМИ писали, что власти США близки к решению о передаче ВСУ ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS. Впрочем, в Пентагоне заявили, что этот вопрос пока не решен.ВСУ с 4 июня ведут наступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Но, как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов, тогда как потери уже превышают 70 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники.

https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897061426.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато