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Из дома в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва
Из дома в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва - РИА Новости, 20.09.2023
Из дома в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва
Сто семьдесят человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:51
2023-09-20T10:51
2023-09-20T11:18
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сто семьдесят человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Из дома эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что для жителей дома организованы три пункта временного размещения.Ранее ГУ МЧС информировало, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, еще двое переданы врачам.
https://ria.ru/20230812/gaz-1889688425.html
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе
Из дома в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва
Из многоэтажки в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва газа
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сто семьдесят человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из дома эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что для жителей дома организованы три пункта временного размещения.
Ранее ГУ МЧС информировало, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, еще двое переданы врачам.
Стала известна причина взрыва газа в частном доме в Дербенте