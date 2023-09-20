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Из дома в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва

Из дома в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва - РИА Новости, 20.09.2023

Из дома в Балашихе эвакуировали 170 человек после взрыва

Сто семьдесят человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:51

2023-09-20T10:51

2023-09-20T11:18

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сто семьдесят человек эвакуировали из девятиэтажного жилого дома в подмосковной Балашихе после взрыва газа, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Из дома эвакуировано 170 человек", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что для жителей дома организованы три пункта временного размещения.Ранее ГУ МЧС информировало, что два человека погибли при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, еще двое переданы врачам.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889688425.html

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2023

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе