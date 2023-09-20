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Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023
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10:20 20.09.2023 (обновлено: 10:30 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897463494.html
Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе
Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023
Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе
Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Балашихе, как минимум трое пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:20
2023-09-20T10:30
происшествия
балашиха
взрыв в доме в балашихе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Балашихе, как минимум трое пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."На месте взрыва в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф. К сожалению, один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация", - написал Воробьев.Также он сообщил, что все жители пострадавших квартир будут размещены в ДК "Балашиха". "Там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь", - добавил губернатор.Ранее Воробьев сообщил, что взрыв газа в доме в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир.
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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе
Происшествия, Балашиха, Взрыв в доме в Балашихе
Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе

Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве газа в доме в Балашихе

© СУ СК РФ по Московской областиПоследствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
© СУ СК РФ по Московской области
Последствия взрыва газа в жилом доме в Балашихе
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Балашихе, как минимум трое пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
"На месте взрыва в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф. К сожалению, один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация", - написал Воробьев.
Также он сообщил, что все жители пострадавших квартир будут размещены в ДК "Балашиха". "Там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь", - добавил губернатор.
Ранее Воробьев сообщил, что взрыв газа в доме в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир.
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