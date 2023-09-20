https://ria.ru/20230920/vzryv-1897463494.html

Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе

Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

Воробьев сообщил о троих пострадавших при взрыве в Балашихе

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Балашихе, как минимум трое пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:20

2023-09-20T10:20

2023-09-20T10:30

происшествия

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Балашихе, как минимум трое пострадали, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."На месте взрыва в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и шесть бригад территориального центра медицины катастроф. К сожалению, один человек погиб. Как минимум трое пострадавших, одному из них потребовалась госпитализация", - написал Воробьев.Также он сообщил, что все жители пострадавших квартир будут размещены в ДК "Балашиха". "Там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь", - добавил губернатор.Ранее Воробьев сообщил, что взрыв газа в доме в Балашихе привёл к обрушению 3, 4 и 5 этажей, повреждено не менее 10 квартир.

https://ria.ru/20230903/vzryv-1893939020.html

балашиха

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происшествия, балашиха, взрыв в доме в балашихе