https://ria.ru/20230920/vladivostok-1897531758.html

Источник: во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес

Источник: во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес - РИА Новости, 20.09.2023

Источник: во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес

Ранее судимый житель Артёма Приморского края тащил девочку в лес во Владивостоке, третьеклассницу спасли очевидцы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:53

2023-09-20T13:53

2023-09-20T13:53

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Ранее судимый житель Артёма Приморского края тащил девочку в лес во Владивостоке, третьеклассницу спасли очевидцы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". "Ближе всех был наряд вневедомственной охраны, они и прилетели туда первыми. К тому времени педагоги школы девочку спасли, мужика спугнули... Позже его задержали", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержан ранее судимый 39-летний житель Артёма.

https://ria.ru/20230407/mladenets-1863703069.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край