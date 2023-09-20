https://ria.ru/20230920/vladivostok-1897531758.html
Источник: во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес
Источник: во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес - РИА Новости, 20.09.2023
Источник: во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес
Ранее судимый житель Артёма Приморского края тащил девочку в лес во Владивостоке, третьеклассницу спасли очевидцы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:53
2023-09-20T13:53
2023-09-20T13:53
происшествия
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Ранее судимый житель Артёма Приморского края тащил девочку в лес во Владивостоке, третьеклассницу спасли очевидцы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию". "Ближе всех был наряд вневедомственной охраны, они и прилетели туда первыми. К тому времени педагоги школы девочку спасли, мужика спугнули... Позже его задержали", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что задержан ранее судимый 39-летний житель Артёма.
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Источник: во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес
Во Владивостоке мужчина пытался утащить третьеклассницу в лес, девочку спасли
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Ранее судимый житель Артёма Приморского края тащил девочку в лес во Владивостоке, третьеклассницу спасли очевидцы, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, на улице Пирогова во Владивостоке "девочка увидела, как мужчина тянет в лес третьеклассницу, и рассказала об этом отцу, который и позвонил в полицию".
«
"Ближе всех был наряд вневедомственной охраны, они и прилетели туда первыми. К тому времени педагоги школы девочку спасли, мужика спугнули... Позже его задержали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержан ранее судимый 39-летний житель Артёма.
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