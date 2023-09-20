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В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА

В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА - РИА Новости, 20.09.2023

В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА

Публикации пролета ракет и беспилотников над территорией Крыма будут приравнены к корректировке работы вражеской авиации, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:10

2023-09-20T14:10

2023-09-20T14:16

безопасность

севастополь

олег крючков

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Публикации пролета ракет и беспилотников над территорией Крыма будут приравнены к корректировке работы вражеской авиации, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системой ПВО под Севастополем сбиты беспилотники, пострадавших нет. При этом в соцсетях появились кадры, на котором якобы зафиксирован пролет ракеты. "Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

севастополь

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2023

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безопасность, севастополь, олег крючков, михаил развожаев