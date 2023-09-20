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В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА - РИА Новости, 20.09.2023
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14:10 20.09.2023 (обновлено: 14:16 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/video-1897536806.html
В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА
В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА - РИА Новости, 20.09.2023
В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА
Публикации пролета ракет и беспилотников над территорией Крыма будут приравнены к корректировке работы вражеской авиации, заявил советник главы республики по... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:10
2023-09-20T14:16
безопасность
севастополь
олег крючков
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Публикации пролета ракет и беспилотников над территорией Крыма будут приравнены к корректировке работы вражеской авиации, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системой ПВО под Севастополем сбиты беспилотники, пострадавших нет. При этом в соцсетях появились кадры, на котором якобы зафиксирован пролет ракеты. "Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
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безопасность, севастополь, олег крючков, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Олег Крючков, Михаил Развожаев
В Крыму предупредили об ответственности за публикацию пролета ракет и БПЛА

Крючков: опубликованные видео пролёта БПЛА являются помощью авиации врага

© Фото : РобоавиаБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© Фото : Робоавиа
БПЛА. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Публикации пролета ракет и беспилотников над территорией Крыма будут приравнены к корректировке работы вражеской авиации, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее в среду губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системой ПВО под Севастополем сбиты беспилотники, пострадавших нет. При этом в соцсетях появились кадры, на котором якобы зафиксирован пролет ракеты.
"Выложенные видео пролета ракет или БПЛА будут расцениваться как корректировка работы вражеской авиации", - написал Крючков в своем телеграм-канале.
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