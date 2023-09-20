https://ria.ru/20230920/ukraina-1897637233.html

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию на Украине

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию на Украине - РИА Новости, 20.09.2023

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T19:09

2023-09-20T19:09

2023-09-20T19:09

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади ситуацию на Украине в свете попыток западных стран оказывать "безудержную поддержку" Киева, сообщили в российском дипведомстве. "Двадцатого сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел "на полях" 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади... Были затронуты вопросы ситуации на Украине в свете попыток "коллективного Запада" оказывать безудержную поддержку режиму в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Стороны также обсудили ближневосточную проблематику, в частности палестино-израильское и сирийское урегулирование, добавили в МИД России. "Констатированы совпадение или близость принципиальных подходов к разрешению на основе соблюдения базовых норм международного права сохраняющихся на Ближнем Востоке кризисов, оказывающих негативное воздействие на региональную и глобальную стабильность и безопасность", - добавили в российском дипведомстве.

https://ria.ru/20230913/evropa-1895848547.html

https://ria.ru/20230915/evrosoyuz-1896403020.html

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россия, украина, иордания, сергей лавров, оон