https://ria.ru/20230920/toplivo-1897562370.html
Глава "Газпром нефти" рассказал о возможных последствиях пошлины на топливо
Глава "Газпром нефти" рассказал о возможных последствиях пошлины на топливо - РИА Новости, 20.09.2023
Глава "Газпром нефти" рассказал о возможных последствиях пошлины на топливо
Заградительная пошлина на топливо может сначала привести к образованию излишков на российском рынке, но затем спровоцирует его дефицит, заявил глава "Газпром... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:24
2023-09-20T15:24
2023-09-20T15:49
экономика
россия
александр дюков
газпром
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ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Заградительная пошлина на топливо может сначала привести к образованию излишков на российском рынке, но затем спровоцирует его дефицит, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума. "Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. — Прим. ред.) и, соответственно, уменьшение объемов переработки", — пояснил он.Как отметил Дюков, если эти меры окажутся недостаточно точно просчитаны, то на внутреннем рынке образуется дефицит моторных топлив. По его словам, важно не разбалансировать переработку. Он также рассказал, почему в России возникла нехватка топлива. Так, стоимость нефти и нефтепродуктов на мировом рынке растет, при этом изменился курс рубля. В итоге нетбэк стал выше внутренних цен, что стимулирует экспортеров закупать топливо на внутреннем рынке и отправлять на экспорт, получая прибыль, пояснил глава "Газпром нефти".На минувшей неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство рассматривает возможность увеличения экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в России.
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
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экономика, россия, александр дюков, газпром
Экономика, Россия, Александр Дюков, Газпром
Глава "Газпром нефти" рассказал о возможных последствиях пошлины на топливо
Глава "Газпром нефти" Дюков допустил дефицит топлива в России из-за пошлин
ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Заградительная пошлина на топливо может сначала привести к образованию излишков на российском рынке, но затем спровоцирует его дефицит, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского промышленно-энергетического форума.
"Как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты на коротком отрезке может привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен. Но последствиями этого станут снижение эффективности НПЗ (нефтеперерабатывающих заводов. — Прим. ред.) и, соответственно, уменьшение объемов переработки", — пояснил он.
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Как отметил Дюков, если эти меры окажутся недостаточно точно просчитаны, то на внутреннем рынке образуется дефицит моторных топлив. По его словам, важно не разбалансировать переработку.
Он также рассказал, почему в России возникла нехватка топлива. Так, стоимость нефти и нефтепродуктов на мировом рынке растет, при этом изменился курс рубля. В итоге нетбэк стал выше внутренних цен, что стимулирует экспортеров закупать топливо на внутреннем рынке и отправлять на экспорт, получая прибыль, пояснил глава "Газпром нефти".
На минувшей неделе источник в отрасли сообщил РИА Новости, что правительство рассматривает возможность увеличения экспортной пошлины на нефтепродукты до 250 долларов за тонну для стабилизации цен на топливо в России.
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