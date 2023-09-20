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Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи внедрит бережливые технологии
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи внедрит бережливые технологии - РИА Новости, 20.09.2023
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи внедрит бережливые технологии
"Роза Хутор" начнет внедрять бережливые технологии, эксперты регионального центра компетенций оптимизируют процесс уборки гостиничных номеров на горнолыжном... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T20:05
2023-09-20T20:05
2023-09-20T20:05
краснодарский край
краснодарский край
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роза хутор
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россия
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. "Роза Хутор" начнет внедрять бережливые технологии, эксперты регионального центра компетенций оптимизируют процесс уборки гостиничных номеров на горнолыжном курорте Сочи, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Крупнейший горнолыжный курорт России будет внедрять бережливые технологии. Курорт "Роза Хутор" подписал соответствующее соглашение с Региональным центром компетенций… По методологии РЦК разработан стандарт уборки номера с применением бережливых технологий, который отвечает санитарным и профильным мировым нормам. Он содержит шаблоны, которые помогают сотрудникам оптимизировать процесс уборки без потери качества", - говорится в сообщении. Отмечается, что в прошлом году "Новотель Резорт Красная Поляна" совместно с экспертами РЦК добились увеличения производительности труда горничных на 30% и до 15% сократили складские запасы. В результате применения бережливых технологий подготовка к заезду гостей стала быстрее - за 75 минут - три номера, вместо двух. По мнению врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого, первыми к реализации подходов бережливого производства подключились флагманы туристского сектора региона, а за ним, подтянутся и остальные. Краснодарский край в 2019 году присоединился к проекту "Эффективный регион", направленному на повышение производительности труда в социальном секторе экономики. Проект курирует госкорпорация "Росатом".
https://ria.ru/20230808/zhivotnye-1888876114.html
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краснодарский край, сочи, роза хутор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Краснодарский край, Краснодарский край, Сочи, Роза Хутор, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи внедрит бережливые технологии
Горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи внедрит бережливые технологии