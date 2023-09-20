https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897499294.html

Пушилин объяснил малочисленные атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Пушилин объяснил малочисленные атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.09.2023

Пушилин объяснил малочисленные атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

На южнодонецком направлении за последние сутки украинские войска совершали малочисленные атаки, судя по всему, начав перегруппировку, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:01

2023-09-20T12:01

2023-09-20T12:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На южнодонецком направлении за последние сутки украинские войска совершали малочисленные атаки, судя по всему, начав перегруппировку, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Что касается южнодонецкого направления, сейчас мы видим, за последние сутки противник рейдовые атаки достаточно малочисленные осуществлял, судя по всему, начал перегруппировку. То ли переброска, то ли усиление будет. В самые ближайшие дни, я думаю, мы увидим и поймем", - сказал Пушилин.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф