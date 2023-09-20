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Пушилин объяснил малочисленные атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Пушилин объяснил малочисленные атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.09.2023
Пушилин объяснил малочисленные атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
На южнодонецком направлении за последние сутки украинские войска совершали малочисленные атаки, судя по всему, начав перегруппировку, заявил врио главы ДНР... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:01
2023-09-20T12:01
2023-09-20T12:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На южнодонецком направлении за последние сутки украинские войска совершали малочисленные атаки, судя по всему, начав перегруппировку, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". "Что касается южнодонецкого направления, сейчас мы видим, за последние сутки противник рейдовые атаки достаточно малочисленные осуществлял, судя по всему, начал перегруппировку. То ли переброска, то ли усиление будет. В самые ближайшие дни, я думаю, мы увидим и поймем", - сказал Пушилин.
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донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин объяснил малочисленные атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Пушилин допустил, что ВСУ начали перегруппировку на Южнодонецком направлении