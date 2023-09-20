Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал про положение в Авдеевке - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897434257.html
Боец рассказал про положение в Авдеевке
Боец рассказал про положение в Авдеевке - РИА Новости, 20.09.2023
Боец рассказал про положение в Авдеевке
Село Андреевка, о взятии которой заявил Владимир Зеленский, полностью разрушено, но нельзя утверждать, что ВСУ взяли этот населенный пункт, там нет возможности... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:35
2023-09-20T06:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
клещеевка
владимир зеленский
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871080217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed40d5b7887677634c68ba509ceb09d3.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 20 сен - РИА Новости. Село Андреевка, о взятии которой заявил Владимир Зеленский, полностью разрушено, но нельзя утверждать, что ВСУ взяли этот населенный пункт, там нет возможности закрепиться войскам, заявил РИА Новости начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным "Феникс". "Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нету, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам. ВСУ взяли кусок местности 100 метров. Населенный пункт они не взяли", - сказал разведчик. Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается - российские подразделения держат огневой контроль. На днях в Минобороны РФ сообщали, что российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР. В районе населенного пункта Авдеевка также уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897433564.html
донецкая народная республика
авдеевка
клещеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871080217_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_8f0f6222b88878d1c7914d6a65b5e1d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, авдеевка, клещеевка, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Клещеевка, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец рассказал про положение в Авдеевке

Боец: Андреевка полностью разрушена, нельзя говорить, что ее взяли ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ возле Авдеевки
ВСУ возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Libkos
ВСУ возле Авдеевки. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 20 сен - РИА Новости. Село Андреевка, о взятии которой заявил Владимир Зеленский, полностью разрушено, но нельзя утверждать, что ВСУ взяли этот населенный пункт, там нет возможности закрепиться войскам, заявил РИА Новости начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным "Феникс".
«
"Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нету, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам. ВСУ взяли кусок местности 100 метров. Населенный пункт они не взяли", - сказал разведчик.
Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается - российские подразделения держат огневой контроль.
На днях в Минобороны РФ сообщали, что российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР. В районе населенного пункта Авдеевка также уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Боец рассказал, как ВСУ использует кассетные боеприпасы в качестве мин
06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаКлещеевкаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала