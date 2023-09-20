https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897434257.html
Боец рассказал про положение в Авдеевке
Боец рассказал про положение в Авдеевке - РИА Новости, 20.09.2023
Боец рассказал про положение в Авдеевке
Село Андреевка, о взятии которой заявил Владимир Зеленский, полностью разрушено, но нельзя утверждать, что ВСУ взяли этот населенный пункт, там нет возможности... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:35
2023-09-20T06:35
2023-09-20T06:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
авдеевка
клещеевка
владимир зеленский
денис пушилин
вооруженные силы украины
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 сен - РИА Новости. Село Андреевка, о взятии которой заявил Владимир Зеленский, полностью разрушено, но нельзя утверждать, что ВСУ взяли этот населенный пункт, там нет возможности закрепиться войскам, заявил РИА Новости начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным "Феникс". "Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нету, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам. ВСУ взяли кусок местности 100 метров. Населенный пункт они не взяли", - сказал разведчик. Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается - российские подразделения держат огневой контроль. На днях в Минобороны РФ сообщали, что российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР. В районе населенного пункта Авдеевка также уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897433564.html
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донецкая народная республика, авдеевка, клещеевка, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Клещеевка, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Боец рассказал про положение в Авдеевке
Боец: Андреевка полностью разрушена, нельзя говорить, что ее взяли ВСУ