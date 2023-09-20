https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897434257.html

Боец рассказал про положение в Авдеевке

Боец рассказал про положение в Авдеевке - РИА Новости, 20.09.2023

Боец рассказал про положение в Авдеевке

Село Андреевка, о взятии которой заявил Владимир Зеленский, полностью разрушено, но нельзя утверждать, что ВСУ взяли этот населенный пункт, там нет возможности... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T06:35

2023-09-20T06:35

2023-09-20T06:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

клещеевка

владимир зеленский

денис пушилин

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871080217_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed40d5b7887677634c68ba509ceb09d3.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 20 сен - РИА Новости. Село Андреевка, о взятии которой заявил Владимир Зеленский, полностью разрушено, но нельзя утверждать, что ВСУ взяли этот населенный пункт, там нет возможности закрепиться войскам, заявил РИА Новости начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным "Феникс". "Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нету, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам. ВСУ взяли кусок местности 100 метров. Населенный пункт они не взяли", - сказал разведчик. Врио главы ДНР Денис Пушилин накануне заявил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка в пригороде Артемовска сейчас находятся в серой зоне, украинские войска пытаются там закрепиться, но им не удается - российские подразделения держат огневой контроль. На днях в Минобороны РФ сообщали, что российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили четыре пункта управления 67-й и 110-й механизированных бригад украинских войск, а также 100-й и 112-й бригад территориальной обороны в районах Торского, Серебрянки, Авдеевки в ДНР. В районе населенного пункта Авдеевка также уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897433564.html

донецкая народная республика

авдеевка

клещеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, авдеевка, клещеевка, владимир зеленский, денис пушилин, вооруженные силы украины, безопасность