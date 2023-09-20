https://ria.ru/20230920/slukhi-1897533947.html

Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы

Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы - РИА Новости, 20.09.2023

Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы

Столичные спасатели опровергли информацию о взрыве в квартире жилого дома на юго-западе Москвы: там был небольшой пожар без пострадавших. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:00

2023-09-20T14:00

2023-09-20T14:04

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Столичные спасатели опровергли информацию о взрыве в квартире жилого дома на юго-западе Москвы: там был небольшой пожар без пострадавших. Ранее ряд СМИ сообщил о взрыве в доме на улице Островитянова и людях, которые просят о помощи на балконах. "В 13.08 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по улице Островитянова, дом 31", - сказал собеседник агентства. По его словам, там горели личные вещи в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на площади 0,5 квадратных метров. "Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших нет", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230920/vzryv-1897509130.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230915/most-1896523762.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)