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Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы - РИА Новости, 20.09.2023
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14:00 20.09.2023 (обновлено: 14:04 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/slukhi-1897533947.html
Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы
Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы - РИА Новости, 20.09.2023
Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы
Столичные спасатели опровергли информацию о взрыве в квартире жилого дома на юго-западе Москвы: там был небольшой пожар без пострадавших. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T14:00
2023-09-20T14:04
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Столичные спасатели опровергли информацию о взрыве в квартире жилого дома на юго-западе Москвы: там был небольшой пожар без пострадавших. Ранее ряд СМИ сообщил о взрыве в доме на улице Островитянова и людях, которые просят о помощи на балконах. "В 13.08 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по улице Островитянова, дом 31", - сказал собеседник агентства. По его словам, там горели личные вещи в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на площади 0,5 квадратных метров. "Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших нет", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230920/vzryv-1897509130.html
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы

Спасатели опровергли слухи о взрыве на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Столичные спасатели опровергли информацию о взрыве в квартире жилого дома на юго-западе Москвы: там был небольшой пожар без пострадавших.
Ранее ряд СМИ сообщил о взрыве в доме на улице Островитянова и людях, которые просят о помощи на балконах.
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"В 13.08 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по улице Островитянова, дом 31", - сказал собеседник агентства.
По его словам, там горели личные вещи в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома на площади 0,5 квадратных метров.
"Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших нет", - резюмировал представитель ведомства.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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