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Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/sinkovka-1897501542.html
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ
Регулярных частей ВСУ в харьковской Синьковке уже нет, но заходят диверсионно-разведывательные группы, которые уничтожаются российскими военными, сообщил глава... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:11
2023-09-20T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Регулярных частей ВСУ в харьковской Синьковке уже нет, но заходят диверсионно-разведывательные группы, которые уничтожаются российскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "По нашей информации, в самой Синьковке регулярных частей киевского режима нет. Там работают диверсионно- разведывательные группы противника, но их выбивают", - сообщил Ганчев. Он отметил, что позиции, которые сейчас занимают российские войска, позволяют вести наступление. "Со стороны военных поступает информация, что наши вооруженные силы имеют успехи", - добавил Ганчев. Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за Синьковку развернулись еще в августе и продолжаются до сих пор. В этом районе российским военнослужащим удалось взять под контроль более десяти опорных пунктов боевиков киевского режима. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896469569.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ

Ганчев: регулярных частей ВСУ в Синьковке уже нет, остались только ДРГ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Регулярных частей ВСУ в харьковской Синьковке уже нет, но заходят диверсионно-разведывательные группы, которые уничтожаются российскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
"По нашей информации, в самой Синьковке регулярных частей киевского режима нет. Там работают диверсионно- разведывательные группы противника, но их выбивают", - сообщил Ганчев.
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Он отметил, что позиции, которые сейчас занимают российские войска, позволяют вести наступление. "Со стороны военных поступает информация, что наши вооруженные силы имеют успехи", - добавил Ганчев.
Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за Синьковку развернулись еще в августе и продолжаются до сих пор. В этом районе российским военнослужащим удалось взять под контроль более десяти опорных пунктов боевиков киевского режима.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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