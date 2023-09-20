https://ria.ru/20230920/sinkovka-1897501542.html
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ
Регулярных частей ВСУ в харьковской Синьковке уже нет, но заходят диверсионно-разведывательные группы, которые уничтожаются российскими военными, сообщил глава... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:11
2023-09-20T12:11
2023-09-20T12:11
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Регулярных частей ВСУ в харьковской Синьковке уже нет, но заходят диверсионно-разведывательные группы, которые уничтожаются российскими военными, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". "По нашей информации, в самой Синьковке регулярных частей киевского режима нет. Там работают диверсионно- разведывательные группы противника, но их выбивают", - сообщил Ганчев. Он отметил, что позиции, которые сейчас занимают российские войска, позволяют вести наступление. "Со стороны военных поступает информация, что наши вооруженные силы имеют успехи", - добавил Ганчев. Синьковка находится в нескольких километрах северо-восточнее Купянска. Бои за Синьковку развернулись еще в августе и продолжаются до сих пор. В этом районе российским военнослужащим удалось взять под контроль более десяти опорных пунктов боевиков киевского режима. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил РИА Новости, что на купянском направлении российские военные "взяли хороший темп наступления".
https://ria.ru/20230915/ukraina-1896469569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Ганчев заявил, что в Синьковке не осталось регулярных частей ВСУ
Ганчев: регулярных частей ВСУ в Синьковке уже нет, остались только ДРГ