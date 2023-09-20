https://ria.ru/20230920/sberbank-1897418275.html

Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам

Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам - РИА Новости, 20.09.2023

Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам

Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T00:08

2023-09-20T00:08

2023-09-20T00:08

экономика

ипотека

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка. Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых. "В связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов", - сообщили в банке. Сбербанк летом вслед за ЦБ повышал ставки по ипотеке дважды: сначала на 0,8 процентного пункта, а затем на 2 процентных пункта. Одновременно банк повысил и ставки по вкладам. В результате минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка составляет 13,7%, а максимальная доходность по вкладам - 12%.

https://ria.ru/20230915/stavka-1896430160.html

https://realty.ria.ru/20230911/ipoteka-1895486169.html

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экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), россия