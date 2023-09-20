https://ria.ru/20230920/sberbank-1897418275.html
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам - РИА Новости, 20.09.2023
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:08
2023-09-20T00:08
2023-09-20T00:08
экономика
ипотека
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка. Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых. "В связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов", - сообщили в банке. Сбербанк летом вслед за ЦБ повышал ставки по ипотеке дважды: сначала на 0,8 процентного пункта, а затем на 2 процентных пункта. Одновременно банк повысил и ставки по вкладам. В результате минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка составляет 13,7%, а максимальная доходность по вкладам - 12%.
https://ria.ru/20230915/stavka-1896430160.html
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экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Ипотека, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
Сбербанк планирует повысить ставки по вкладам, возможно и для своей ипотеки
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка.
Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых.
Экономисты спрогнозировали развитие ситуации с ключевой ставкой
В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.
"В связи с ростом ключевой ставки ЦБ
мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов", - сообщили в банке.
Сбербанк летом вслед за ЦБ повышал ставки по ипотеке дважды: сначала на 0,8 процентного пункта, а затем на 2 процентных пункта. Одновременно банк повысил и ставки по вкладам. В результате минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка составляет 13,7%, а максимальная доходность по вкладам - 12%.
Сбербанк в августе выдал на рекордные полтриллиона рублей ипотеки