Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам - РИА Новости, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/sberbank-1897418275.html
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам - РИА Новости, 20.09.2023
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам
Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T00:08
2023-09-20T00:08
экономика
ипотека
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895310565_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_4d5e64b9114db7fd7045cf1cc5bfb8be.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка. Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых. "В связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов", - сообщили в банке. Сбербанк летом вслед за ЦБ повышал ставки по ипотеке дважды: сначала на 0,8 процентного пункта, а затем на 2 процентных пункта. Одновременно банк повысил и ставки по вкладам. В результате минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка составляет 13,7%, а максимальная доходность по вкладам - 12%.
https://ria.ru/20230915/stavka-1896430160.html
https://realty.ria.ru/20230911/ipoteka-1895486169.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895310565_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_c47035cb4975d9baaa658ea00fda1a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ипотека, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Ипотека, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Сбербанк планирует скоро повысить ставки по вкладам

Сбербанк планирует повысить ставки по вкладам, возможно и для своей ипотеки

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтенд Сбера
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стенд Сбера. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сбербанк намерен в ближайшие дни повысить доходность по вкладам, не исключает корректировки ставок и по своей ипотеке, говорится в сообщении банка.
Банк России в июле на фоне возросших инфляционных рисков начал ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку на один процентный пункт. Однако резкое ослабление рубля подогрело инфляционные ожидания и регулятор на внеочередном заседании в августе увеличил ставку сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Экономисты спрогнозировали развитие ситуации с ключевой ставкой
15 сентября, 00:15
В сентябре регулятор вновь повысил ключевую ставку - в этот раз лишь на 1 процентный пункт, до 13% годовых.
"В связи с ростом ключевой ставки ЦБ мы не исключаем возможность корректировки ставок по базовым ипотечным программам. Также в ближайшие дни Сбербанк повысит ставки по некоторым вкладам, чтобы сделать наши предложения по депозитам еще более выгодными для наших клиентов", - сообщили в банке.
Сбербанк летом вслед за ЦБ повышал ставки по ипотеке дважды: сначала на 0,8 процентного пункта, а затем на 2 процентных пункта. Одновременно банк повысил и ставки по вкладам. В результате минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка составляет 13,7%, а максимальная доходность по вкладам - 12%.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Сбербанк в августе выдал на рекордные полтриллиона рублей ипотеки
11 сентября, 09:34
 
ЭкономикаИпотекаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала