https://ria.ru/20230920/realizm-1897423076.html

В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной

В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной - РИА Новости, 20.09.2023

В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной

Появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева. Об этом в... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T01:07

2023-09-20T01:07

2023-09-20T02:11

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева. Об этом в соцсети X написал польский журналист и публицист Лукаш Важеха."У меня есть одна искренняя просьба к моим самостоятельно мыслящим подписчикам: не дайте себя обмануть этим внезапным всплеском реализма власти в отношении Украины. Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев", — написал Важеха.Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html

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в мире, польша, варшава, украина