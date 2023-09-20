https://ria.ru/20230920/realizm-1897423076.html
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной - РИА Новости, 20.09.2023
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной
Появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева. Об этом в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T01:07
2023-09-20T01:07
2023-09-20T02:11
в мире
польша
варшава
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758638282_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_0b82647dd6704433994d3b701b094a97.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева. Об этом в соцсети X написал польский журналист и публицист Лукаш Важеха."У меня есть одна искренняя просьба к моим самостоятельно мыслящим подписчикам: не дайте себя обмануть этим внезапным всплеском реализма власти в отношении Украины. Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев", — написал Важеха.Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html
польша
варшава
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758638282_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_2397950ebdaf0c049d6830fe1ba45972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, украина
В мире, Польша, Варшава, Украина
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной
Журналист Важеха: реализм в отношениях Польши и Украины не имеет никакого смысла