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В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной - РИА Новости, 20.09.2023
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01:07 20.09.2023 (обновлено: 02:11 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/realizm-1897423076.html
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной - РИА Новости, 20.09.2023
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной
Появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева. Об этом в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T01:07
2023-09-20T02:11
в мире
польша
варшава
украина
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева. Об этом в соцсети X написал польский журналист и публицист Лукаш Важеха."У меня есть одна искренняя просьба к моим самостоятельно мыслящим подписчикам: не дайте себя обмануть этим внезапным всплеском реализма власти в отношении Украины. Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев", — написал Важеха.Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
https://ria.ru/20230919/isk-1897291250.html
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в мире, польша, варшава, украина
В мире, Польша, Варшава, Украина
В Польше раскрыли правду о внезапном повороте в отношениях с Украиной

Журналист Важеха: реализм в отношениях Польши и Украины не имеет никакого смысла

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарш националистов в Варшаве
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Марш националистов в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Появившийся в последнее время реализм в отношениях Польши и Украины не имеет значения, так как Варшава сама поставила себя на роль донора для Киева. Об этом в соцсети X написал польский журналист и публицист Лукаш Важеха.
«
"У меня есть одна искренняя просьба к моим самостоятельно мыслящим подписчикам: не дайте себя обмануть этим внезапным всплеском реализма власти в отношении Украины. Это именно они направили нас в это русло, позиционируя Польшу как безоговорочного донора всего, что пожелает Киев", — написал Важеха.
Власти Польши оценили, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов — отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.
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