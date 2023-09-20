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Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино - РИА Новости, 20.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/rabotino-1897483655.html
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино - РИА Новости, 20.09.2023
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино
Российские военные отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:23
2023-09-20T11:23
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Российские военные отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "ВСУ подтянули подкрепление и бросили еще большие силы на попытку прорыва нашей обороны южнее Работино и в западной части Вербового. Они вгрызаются в предполье, чтобы дойти до первой линии обороны, но у них ничего не получается. Попытки просунуться к Новопрокоповке пресечены. Враг уничтожен на подходах и рассеян", - сказал Рогов. По его словам, в боях подбито не менее семи единиц военной техники противника, включая танки и БМП Bradley, а также уничтожена рота личного состава. Кроме того, по словам собеседника агентства, нанесены упреждающие удары по местам скопления украинских войск в населенных пунктах Чаривное, Новоданиловка и Белогорье. "Удары наносили, чтобы противник не перебросил силы на линию боевого соприкосновения", - пояснил Рогов.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино

Рогов: российские военные под Работино подбили технику ВСУ, включая Bradley

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Российские военные отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"ВСУ подтянули подкрепление и бросили еще большие силы на попытку прорыва нашей обороны южнее Работино и в западной части Вербового. Они вгрызаются в предполье, чтобы дойти до первой линии обороны, но у них ничего не получается. Попытки просунуться к Новопрокоповке пресечены. Враг уничтожен на подходах и рассеян", - сказал Рогов. По его словам, в боях подбито не менее семи единиц военной техники противника, включая танки и БМП Bradley, а также уничтожена рота личного состава.
Кроме того, по словам собеседника агентства, нанесены упреждающие удары по местам скопления украинских войск в населенных пунктах Чаривное, Новоданиловка и Белогорье.
"Удары наносили, чтобы противник не перебросил силы на линию боевого соприкосновения", - пояснил Рогов.
Дым от пожаров на линии боевого соприкосновения в селе Работино Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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