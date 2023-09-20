https://ria.ru/20230920/rabotino-1897483655.html

Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино

Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино - РИА Новости, 20.09.2023

Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино

Российские военные отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:23

2023-09-20T11:23

2023-09-20T11:23

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

россия

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Российские военные отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "ВСУ подтянули подкрепление и бросили еще большие силы на попытку прорыва нашей обороны южнее Работино и в западной части Вербового. Они вгрызаются в предполье, чтобы дойти до первой линии обороны, но у них ничего не получается. Попытки просунуться к Новопрокоповке пресечены. Враг уничтожен на подходах и рассеян", - сказал Рогов. По его словам, в боях подбито не менее семи единиц военной техники противника, включая танки и БМП Bradley, а также уничтожена рота личного состава. Кроме того, по словам собеседника агентства, нанесены упреждающие удары по местам скопления украинских войск в населенных пунктах Чаривное, Новоданиловка и Белогорье. "Удары наносили, чтобы противник не перебросил силы на линию боевого соприкосновения", - пояснил Рогов.

https://ria.ru/20230920/rabotino-1897463021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, владимир рогов, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр