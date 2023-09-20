https://ria.ru/20230920/rabotino-1897483655.html
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино - РИА Новости, 20.09.2023
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино
Российские военные отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T11:23
2023-09-20T11:23
2023-09-20T11:23
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_fc639c58a71df2d4fbcaa613c2eb38e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Российские военные отразили попытку украинских войск прорвать линию обороны на ореховском направлении между селами Работино и Вербовое, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "ВСУ подтянули подкрепление и бросили еще большие силы на попытку прорыва нашей обороны южнее Работино и в западной части Вербового. Они вгрызаются в предполье, чтобы дойти до первой линии обороны, но у них ничего не получается. Попытки просунуться к Новопрокоповке пресечены. Враг уничтожен на подходах и рассеян", - сказал Рогов. По его словам, в боях подбито не менее семи единиц военной техники противника, включая танки и БМП Bradley, а также уничтожена рота личного состава. Кроме того, по словам собеседника агентства, нанесены упреждающие удары по местам скопления украинских войск в населенных пунктах Чаривное, Новоданиловка и Белогорье. "Удары наносили, чтобы противник не перебросил силы на линию боевого соприкосновения", - пояснил Рогов.
https://ria.ru/20230920/rabotino-1897463021.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826248461_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7105ea504c06f8fbbf82c2f7bc684fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир рогов, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские военные отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у Работино
Рогов: российские военные под Работино подбили технику ВСУ, включая Bradley