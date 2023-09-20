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В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 20.09.2023 (обновлено: 16:08 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/prigovor-1897576152.html
В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя
В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 20.09.2023
В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил четырех украинских морпехов, расстрелявших мирного жителя Мариуполя, к 26 и 27 годам колонии, сообщили РИА РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T16:07
2023-09-20T16:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил четырех украинских морпехов, расстрелявших мирного жителя Мариуполя, к 26 и 27 годам колонии, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Андрея Каменева, 28-летнего Антона Ливерчука, 28-летнего Сергея Грицива, 24-летнего Юрия Кучерявенко - военнослужащих отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины… Каменев приговорен к 26 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ливерчук, Грицив и Кучерявенко - 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 10 апреля 2022 года Каменев, Ливерчук, Грицив и Кучерявенко находились на боевой позиции вблизи Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Во время несения боевого дежурства они задержали 57-летнего невооруженного гражданского. Получив от командира приказ о ликвидации, они отвели его в подвал и расстреляли. Морпехи признаны виновными по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20230920/prigovor-1897572001.html
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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя

Суд в ДНР дал украинским морпехам 26 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил четырех украинских морпехов, расстрелявших мирного жителя Мариуполя, к 26 и 27 годам колонии, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Андрея Каменева, 28-летнего Антона Ливерчука, 28-летнего Сергея Грицива, 24-летнего Юрия Кучерявенко - военнослужащих отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины… Каменев приговорен к 26 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ливерчук, Грицив и Кучерявенко - 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 10 апреля 2022 года Каменев, Ливерчук, Грицив и Кучерявенко находились на боевой позиции вблизи Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Во время несения боевого дежурства они задержали 57-летнего невооруженного гражданского. Получив от командира приказ о ликвидации, они отвели его в подвал и расстреляли.
Морпехи признаны виновными по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
В ДНР украинскому разведчику дали 25 лет за убийство жителя Мариуполя
Вчера, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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