https://ria.ru/20230920/prigovor-1897576152.html

В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя

В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 20.09.2023

В ДНР украинским морпехам дали 26 лет за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил четырех украинских морпехов, расстрелявших мирного жителя Мариуполя, к 26 и 27 годам колонии, сообщили РИА РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T16:07

2023-09-20T16:07

2023-09-20T16:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил четырех украинских морпехов, расстрелявших мирного жителя Мариуполя, к 26 и 27 годам колонии, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего Андрея Каменева, 28-летнего Антона Ливерчука, 28-летнего Сергея Грицива, 24-летнего Юрия Кучерявенко - военнослужащих отдельного батальона 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины… Каменев приговорен к 26 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ливерчук, Грицив и Кучерявенко - 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 10 апреля 2022 года Каменев, Ливерчук, Грицив и Кучерявенко находились на боевой позиции вблизи Мариупольского металлургического комбината им. Ильича. Во время несения боевого дежурства они задержали 57-летнего невооруженного гражданского. Получив от командира приказ о ликвидации, они отвели его в подвал и расстреляли. Морпехи признаны виновными по п.п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20230920/prigovor-1897572001.html

донецкая народная республика

мариуполь

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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, россия, происшествия