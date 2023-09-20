https://ria.ru/20230920/pozhar-1897440472.html
В Сочи потушили пожар на складе нефтепродуктов
В Сочи потушили пожар на складе нефтепродуктов - РИА Новости, 20.09.2023
В Сочи потушили пожар на складе нефтепродуктов
В Сочи потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:33
2023-09-20T08:33
2023-09-20T10:40
происшествия
сочи
россия
адлер
алексей копайгородский
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СОЧИ, 20 сен — РИА Новости. В Сочи потушили пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Копайгородский."Нахожусь в Адлере на улице Авиационной, где рано утром на складе ГСМ произошло возгорание, здесь развернут оперативный штаб. Пожар уже ликвидирован, площадь возгорания не превышала 100 квадратных метров", — написал он.По словам градоначальника, пострадавших нет, аэропорт и вся транспортная система работают в штатном режиме. "Продолжаем работу, причины происшествия выясняются", — добавил мэр.Пожар на складе ГСМ в районе сочинского аэропорта начался около пяти утра. На территории склада горел пустой резервуар из-под нефтепродуктов. На месте работали более 60 спасателей и 15 единиц техники. Эвакуация населения не потребовалась.
https://ria.ru/20230920/aeroport-1897434399.html
https://ria.ru/20230919/mchs-1897257492.html
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происшествия, сочи, россия, адлер, алексей копайгородский
Происшествия, Сочи, Россия, Адлер, Алексей Копайгородский
В Сочи потушили пожар на складе нефтепродуктов
В Сочи потушили пожар из-за возгорания резервуара нефтепродуктов на складе ГСМ