https://ria.ru/20230920/pogoda-1897438880.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 20.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная с прояснениями погода и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T08:06
2023-09-20T08:06
2023-09-20T08:06
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в среду в столичном регионе благодаря западной периферии антициклона усилится адвекция более теплого воздуха, благодаря чему ожидается 20-градусное тепло. При этом к вечеру атмосферный фронт принесет облака, местами переходящие в дождевое состояние. "В Москве облачно с прояснениями, вечером местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 23-25 градусов, по области - плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230908/prognoz-1894867166.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается облачность и до плюс 25 градусов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в среду в столичном регионе благодаря западной периферии антициклона усилится адвекция более теплого воздуха, благодаря чему ожидается 20-градусное тепло. При этом к вечеру атмосферный фронт принесет облака, местами переходящие в дождевое состояние.
"В Москве облачно с прояснениями, вечером местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем в мегаполисе - плюс 23-25 градусов, по области - плюс 20-25 градусов", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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