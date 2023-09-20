https://ria.ru/20230920/podmoskove-1897534975.html

Число самозанятых выросло на 44 тысячи в Подмосковье за лето

Число самозанятых выросло на 44 тысячи в Подмосковье за лето - РИА Новости, 20.09.2023

Число самозанятых выросло на 44 тысячи в Подмосковье за лето

За лето количество самозанятых в Московской области увеличилось более чем на 44 тысячи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T14:29

2023-09-20T14:29

2023-09-20T14:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей белоусов

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За лето количество самозанятых в Московской области увеличилось более чем на 44 тысячи, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Зампред правительства региона - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что в регионе число самозанятых продолжает активно увеличиваться. На сегодняшний день уже 586 тысяч предпринимателей ведут деятельность в этом статусе. "Причем в летний период текущего года в Подмосковье было зарегистрировано более 44 тысяч самозанятых. Всего же с начала года этот показатель увеличился на 105 тысяч. В процентном соотношении рост составил почти 22%", — сказала Зиновьева. Она добавила, что в Подмосковье до конца 2023 года продолжается прием заявок на получение субсидий при выходе на маркетплейсы. Получить поддержку размером до 500 тысяч рублей наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства могут и самозанятые. "В рамках данной поддержки бизнес может компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Участие в программе принимают 13 крупнейших торговых онлайн-площадок", — уточнила Зиновьева. По ее словам, самозанятые Подмосковья также могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес", который был создан в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В регионе запущена новая услуга, которая позволяет самозанятым бесплатно получить электронную цифровую подпись. Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" инициирован президентом РФ. Куратором нацпроекта является первый зампред правительства России Андрей Белоусов. Узнать о поддержке подробнее и подать заявку на ее получение можно на инвестиционном портале региона.

https://ria.ru/20230919/granty-1897394974.html

https://ria.ru/20230919/sotrudnichestvo-1897274121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей белоусов