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МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам - РИА Новости, 20.09.2023
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13:43 20.09.2023 (обновлено: 13:48 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/peregovory-1897528955.html
МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам
МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам - РИА Новости, 20.09.2023
МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам
Замглавы МИД Армении заявил, что в Ереване понимают готовность армянского населения в Карабахе к переговорам с Баку. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:43
2023-09-20T13:48
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Армении заявил, что в Ереване понимают готовность армянского населения в Карабахе к переговорам с Баку. "Армянский заместитель министра иностранных дел заявил, что Ереван понимает, что армяне в Карабахе открыты к переговорам с Баку", - говорится в сообщении агентства Рейтер. Замглавы МИД Армении добавил, что армяне могут "теоретически" жить под властью Азербайджана. Ранее минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября в 13.00 (12.00 мск). Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
https://ria.ru/20230920/karabakh-1897439892.html
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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах
Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам

В МИД Армении заявили, что понимают открытость жителей Карабаха к переговорам

© РИА Новости / Айк Арутюнян | Перейти в медиабанкЖители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах
Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Айк Арутюнян
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Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабах. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Армении заявил, что в Ереване понимают готовность армянского населения в Карабахе к переговорам с Баку.
"Армянский заместитель министра иностранных дел заявил, что Ереван понимает, что армяне в Карабахе открыты к переговорам с Баку", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
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Замглавы МИД Армении добавил, что армяне могут "теоретически" жить под властью Азербайджана.
Ранее минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября в 13.00 (12.00 мск).
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
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Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанНагорный Карабах
 
 
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