https://ria.ru/20230920/peregovory-1897528955.html

МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам

МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам - РИА Новости, 20.09.2023

МИД Армении заявил, что понимает готовность жителей Карабаха к переговорам

Замглавы МИД Армении заявил, что в Ереване понимают готовность армянского населения в Карабахе к переговорам с Баку. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:43

2023-09-20T13:43

2023-09-20T13:48

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Замглавы МИД Армении заявил, что в Ереване понимают готовность армянского населения в Карабахе к переговорам с Баку. "Армянский заместитель министра иностранных дел заявил, что Ереван понимает, что армяне в Карабахе открыты к переговорам с Баку", - говорится в сообщении агентства Рейтер. Замглавы МИД Армении добавил, что армяне могут "теоретически" жить под властью Азербайджана. Ранее минобороны Азербайджана заявило, что достигнута договоренность о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе 20 сентября в 13.00 (12.00 мск). Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. Условием для установления мира Баку назвал полный вывод армянских войск из региона и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следует из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897439892.html

https://ria.ru/20230920/oon-1897420531.html

армения

азербайджан

нагорный карабах

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ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах