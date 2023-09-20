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В Сьерра-Леоне подчеркнули важность переговоров в конфликте на Украине
В Сьерра-Леоне подчеркнули важность переговоров в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
В Сьерра-Леоне подчеркнули важность переговоров в конфликте на Украине
Мировому сообществу очень важно сесть за стол переговоров для завершения конфликта на Украине, который усугубил проблему продовольственной безопасности в... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:13
2023-09-20T05:13
2023-09-20T14:17
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ООН, 20 сен - РИА Новости. Мировому сообществу очень важно сесть за стол переговоров для завершения конфликта на Украине, который усугубил проблему продовольственной безопасности в Африке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба. "Очень важно, чтобы мир сел за стол переговоров и нашел разумный способ решения конфликта, который усугубил проблему продовольственной безопасности", - сообщил он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что "бедные люди" в Африке, включая Сьерра-Леоне, не являются политиками и не участвуют в геополитике, а "все, чего они хотят, - это лечь спать с едой в желудке". "Поэтому мы просим наших международных партнеров облегчить бремя для наших людей, нуждающихся в продовольствии", - сказал он. Кабба отметил, что "африканский континент несет на себе основную тяжесть происходящего сегодня в мире", включая последствия энергетического кризиса, поскольку страны Африки, как и в случае с продовольствием, импортируют энергию. "То, что происходит в мире, оказывает на нас весьма, знаете ли, огромное влияние", - добавил министр.
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в мире, сьерра-леоне, африка, украина, оон
В мире, Сьерра-Леоне, Африка, Украина, ООН
В Сьерра-Леоне подчеркнули важность переговоров в конфликте на Украине
Глава Мид Кабба: миру важно путем переговоров завершить конфликт на Украине
ООН, 20 сен - РИА Новости. Мировому сообществу очень важно сесть за стол переговоров для завершения конфликта на Украине, который усугубил проблему продовольственной безопасности в Африке, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба.
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"Очень важно, чтобы мир сел за стол переговоров и нашел разумный способ решения конфликта, который усугубил проблему продовольственной безопасности", - сообщил он на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Министр подчеркнул, что "бедные люди" в Африке, включая Сьерра-Леоне, не являются политиками и не участвуют в геополитике, а "все, чего они хотят, - это лечь спать с едой в желудке".
"Поэтому мы просим наших международных партнеров облегчить бремя для наших людей, нуждающихся в продовольствии", - сказал он.
Кабба отметил, что "африканский континент несет на себе основную тяжесть происходящего сегодня в мире", включая последствия энергетического кризиса, поскольку страны Африки, как и в случае с продовольствием, импортируют энергию.
"То, что происходит в мире, оказывает на нас весьма, знаете ли, огромное влияние", - добавил министр.
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