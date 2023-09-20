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Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге - РИА Новости, 20.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:04 20.09.2023 (обновлено: 13:05 20.09.2023)
https://ria.ru/20230920/orenburg-1897514174.html
Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге
Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге - РИА Новости, 20.09.2023
Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге
Оренбург 19 сентября присоединился ко Всероссийскому марафону донорства костного мозга #ДавайВступай и встретил амбассадора движения - Артема Алискерова,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T13:04
2023-09-20T13:05
оренбургская область
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Оренбург 19 сентября присоединился ко Всероссийскому марафону донорства костного мозга #ДавайВступай и встретил амбассадора движения - Артема Алискерова, который перенес 31 сеанс химиотерапии и победил лейкоз, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Цель марафона - привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному и безвозмездному донорству по всей стране. К акции уже присоединились 72 города. Оренбург стал 19-м. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября. В настоящее время в федеральном регистре содержатся данные о более 205 тысячах доноров костного мозга. Ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян. Артем Алискеров пробегает 42-километровый марафон в поддержку донорского движения в каждом городе. Первый километр дистанции в Оренбурге вместе с ним пробежали вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова и министр физической культуры и спорта региона Олег Панькин. "Оренбургская станция переливания крови одна из немногих в России, которая вошла в реестр медицинских учреждений, имеющих право на проведение работ по забору гемопоэтических стволовых клеток", – сказала Савинова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря комплексному подходу и профессиональной работе областной станции переливания только за 2 года на территории Оренбургской области в Регистре доноров костного мозга и гемопоэтических клеток зарегистрировано более 6 тысяч жителей Оренбуржья. "Радует, что количество желающих пополнить регистр растет день ото дня. Для реализации региональной программы по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в ближайшее время в Оренбурге планируется открытие детской областной клинической больницы, где будут получать лечение дети, страдающие онкогематологическими заболеваниями", - подчеркнула Савинова. В пресс-службе отметили, что еще в Оренбурге прошла праздничная донорская акция в сквере у памятника "Спасибо, Донор!". Около 200 оренбуржцев сдали кровь, а 120 из них пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках марафона #ДавайВступай.
https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html
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Оренбургская область, Оренбург

Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге

CC BY 4.0 / пресс-служба правительства Оренбургской области / Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге
Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
CC BY 4.0 / пресс-служба правительства Оренбургской области /
Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Оренбург 19 сентября присоединился ко Всероссийскому марафону донорства костного мозга #ДавайВступай и встретил амбассадора движения - Артема Алискерова, который перенес 31 сеанс химиотерапии и победил лейкоз, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.
Цель марафона - привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному и безвозмездному донорству по всей стране. К акции уже присоединились 72 города. Оренбург стал 19-м.
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Северный район Оренбуржья готовится к запуску ФАПов в селах
15 сентября, 13:02
Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября. В настоящее время в федеральном регистре содержатся данные о более 205 тысячах доноров костного мозга. Ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян.
Артем Алискеров пробегает 42-километровый марафон в поддержку донорского движения в каждом городе. Первый километр дистанции в Оренбурге вместе с ним пробежали вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова и министр физической культуры и спорта региона Олег Панькин.
"Оренбургская станция переливания крови одна из немногих в России, которая вошла в реестр медицинских учреждений, имеющих право на проведение работ по забору гемопоэтических стволовых клеток", – сказала Савинова, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что благодаря комплексному подходу и профессиональной работе областной станции переливания только за 2 года на территории Оренбургской области в Регистре доноров костного мозга и гемопоэтических клеток зарегистрировано более 6 тысяч жителей Оренбуржья.
"Радует, что количество желающих пополнить регистр растет день ото дня. Для реализации региональной программы по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в ближайшее время в Оренбурге планируется открытие детской областной клинической больницы, где будут получать лечение дети, страдающие онкогематологическими заболеваниями", - подчеркнула Савинова.
В пресс-службе отметили, что еще в Оренбурге прошла праздничная донорская акция в сквере у памятника "Спасибо, Донор!". Около 200 оренбуржцев сдали кровь, а 120 из них пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках марафона #ДавайВступай.
 
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