https://ria.ru/20230920/orenburg-1897514174.html

Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге

Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге - РИА Новости, 20.09.2023

Марафон #ДавайВступай прошел в Оренбурге

Оренбург 19 сентября присоединился ко Всероссийскому марафону донорства костного мозга #ДавайВступай и встретил амбассадора движения - Артема Алискерова,... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T13:04

2023-09-20T13:04

2023-09-20T13:05

оренбургская область

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Оренбург 19 сентября присоединился ко Всероссийскому марафону донорства костного мозга #ДавайВступай и встретил амбассадора движения - Артема Алискерова, который перенес 31 сеанс химиотерапии и победил лейкоз, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области. Цель марафона - привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному и безвозмездному донорству по всей стране. К акции уже присоединились 72 города. Оренбург стал 19-м. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является Федеральное медико-биологическое агентство России, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября. В настоящее время в федеральном регистре содержатся данные о более 205 тысячах доноров костного мозга. Ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян. Артем Алискеров пробегает 42-километровый марафон в поддержку донорского движения в каждом городе. Первый километр дистанции в Оренбурге вместе с ним пробежали вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова и министр физической культуры и спорта региона Олег Панькин. "Оренбургская станция переливания крови одна из немногих в России, которая вошла в реестр медицинских учреждений, имеющих право на проведение работ по забору гемопоэтических стволовых клеток", – сказала Савинова, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что благодаря комплексному подходу и профессиональной работе областной станции переливания только за 2 года на территории Оренбургской области в Регистре доноров костного мозга и гемопоэтических клеток зарегистрировано более 6 тысяч жителей Оренбуржья. "Радует, что количество желающих пополнить регистр растет день ото дня. Для реализации региональной программы по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в ближайшее время в Оренбурге планируется открытие детской областной клинической больницы, где будут получать лечение дети, страдающие онкогематологическими заболеваниями", - подчеркнула Савинова. В пресс-службе отметили, что еще в Оренбурге прошла праздничная донорская акция в сквере у памятника "Спасибо, Донор!". Около 200 оренбуржцев сдали кровь, а 120 из них пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга в рамках марафона #ДавайВступай.

https://ria.ru/20230915/fap-1896504592.html

https://ria.ru/20230911/meditsina-1895587798.html

оренбург

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

оренбург