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Боец из Приамурья получил орден Мужества за подбитые БМП и БТР - РИА Новости, 20.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:26 20.09.2023
https://ria.ru/20230920/orden-1897433823.html
Боец из Приамурья получил орден Мужества за подбитые БМП и БТР
Боец из Приамурья получил орден Мужества за подбитые БМП и БТР - РИА Новости, 20.09.2023
Боец из Приамурья получил орден Мужества за подбитые БМП и БТР
Боец из Приамурья с позывным "Гвоздь" получил Орден Мужества за уничтожение техники противника американского производства БМП Bradley и БТР Stryker, сообщает... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T06:26
2023-09-20T06:26
специальная военная операция на украине
амурская область
россия
безопасность
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Боец из Приамурья с позывным "Гвоздь" получил Орден Мужества за уничтожение техники противника американского производства БМП Bradley и БТР Stryker, сообщает "Народный фронт" Амурской области. Историю амурского "Чебурашки", как он сам себя называет, в телеграмм-канале регионального отделения фронта рассказали в августе. БТР бойца тогда разгромил противник, сам амурчанин спасся. А в сентябре военнослужащий "отомстил" за свою технику и поделился кадрами работы на передовой. "Наш земляк, который сейчас находится на одном из сложных направлений, где идут тяжелые бои, прислал видео уничтожения вражеского танка. Технику противника боец подбил из противотанковой управляемой ракеты. Накануне от амурчанина пришла еще одна весточка - его наградили орденом Мужества. За уничтожение "Брэдли" и "Страйкера", а также спасение раненых", - сообщил "Народный фронт".
https://ria.ru/20230920/spetsoperatsiya-1897433564.html
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амурская область, россия, безопасность, общество
Специальная военная операция на Украине, Амурская область, Россия, Безопасность, Общество
Боец из Приамурья получил орден Мужества за подбитые БМП и БТР

Боец из Приамурья получил орден Мужества за подбитые БМП Bradley и БТР Stryker

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Орден Мужества. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Боец из Приамурья с позывным "Гвоздь" получил Орден Мужества за уничтожение техники противника американского производства БМП Bradley и БТР Stryker, сообщает "Народный фронт" Амурской области.
Историю амурского "Чебурашки", как он сам себя называет, в телеграмм-канале регионального отделения фронта рассказали в августе. БТР бойца тогда разгромил противник, сам амурчанин спасся. А в сентябре военнослужащий "отомстил" за свою технику и поделился кадрами работы на передовой.
"Наш земляк, который сейчас находится на одном из сложных направлений, где идут тяжелые бои, прислал видео уничтожения вражеского танка. Технику противника боец подбил из противотанковой управляемой ракеты. Накануне от амурчанина пришла еще одна весточка - его наградили орденом Мужества. За уничтожение "Брэдли" и "Страйкера", а также спасение раненых", - сообщил "Народный фронт".
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Специальная военная операция на УкраинеАмурская областьРоссияБезопасностьОбщество
 
 
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