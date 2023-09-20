https://ria.ru/20230920/opros-1897468267.html

Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов

Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов - РИА Новости, 20.09.2023

Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов

Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен, 72% хотели бы, чтобы их дети или внуки... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T10:35

2023-09-20T10:35

2023-09-20T10:55

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен, 72% хотели бы, чтобы их дети или внуки его послушали, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен. Сторонники этой позиции объяснили, почему считают, что такой курс нужен. Среди популярных ответов - то, что молодежь должна знать о своей стране, и то, что каждый должен о таком знать (32%), то, что нужно знать историю своей страны (24%), для повышения патриотизма (17%). Еще 16% сказали, что такой курс не нужен. Больше четверти (28%) сказали так, потому что думают, что это бесполезный предмет и лишняя информация, еще 17% считают, что такой курс - пропаганда и навязывание мнения, 16% уверены, что информация из курса и так предоставляется другими предметами. По мнению четверти опрошенных (25%) на курсе "Основы российской государственности" важно рассказать об истории, образовании государства, его развитии и становлении, 5% считают, что на нем нужно говорить о патриотизме, гордости за страну, величии России, 4% - про законодательство, еще 4% - про государственный строй, также 4% считают, что на нем нужно говорить о всей правде с разных сторон. Большинство (72%) хотели бы, чтобы их дети и внуки послушали этот курс, 11% не хотели бы, каждый десятый (10%) признался, что ему все равно, еще у 2% респондентов нет детей и внуков. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 8 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230911/vtsiom-1895464365.html

https://ria.ru/20230919/opros-1897221244.html

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