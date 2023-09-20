https://ria.ru/20230920/opros-1897468267.html
Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов
Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов - РИА Новости, 20.09.2023
Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов
Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен, 72% хотели бы, чтобы их дети или внуки... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T10:35
2023-09-20T10:35
2023-09-20T10:55
общество
россия
вциом
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882088160_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_614e7605ccd3efc3d5fe2f1a8c497f1d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен, 72% хотели бы, чтобы их дети или внуки его послушали, показали результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен. Сторонники этой позиции объяснили, почему считают, что такой курс нужен. Среди популярных ответов - то, что молодежь должна знать о своей стране, и то, что каждый должен о таком знать (32%), то, что нужно знать историю своей страны (24%), для повышения патриотизма (17%). Еще 16% сказали, что такой курс не нужен. Больше четверти (28%) сказали так, потому что думают, что это бесполезный предмет и лишняя информация, еще 17% считают, что такой курс - пропаганда и навязывание мнения, 16% уверены, что информация из курса и так предоставляется другими предметами. По мнению четверти опрошенных (25%) на курсе "Основы российской государственности" важно рассказать об истории, образовании государства, его развитии и становлении, 5% считают, что на нем нужно говорить о патриотизме, гордости за страну, величии России, 4% - про законодательство, еще 4% - про государственный строй, также 4% считают, что на нем нужно говорить о всей правде с разных сторон. Большинство (72%) хотели бы, чтобы их дети и внуки послушали этот курс, 11% не хотели бы, каждый десятый (10%) признался, что ему все равно, еще у 2% респондентов нет детей и внуков. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 8 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230911/vtsiom-1895464365.html
https://ria.ru/20230919/opros-1897221244.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882088160_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0232e76cafe1eaa497ee5ea872df73b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом, навигатор абитуриента
Общество, Россия, ВЦИОМ, Навигатор абитуриента
Опрос: большинство россиян одобряют новый предмет по России для студентов
ВЦИОМ: 68% россиян ввели бы "Основы российской государственности" для студентов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен, 72% хотели бы, чтобы их дети или внуки его послушали, показали результаты
опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше половины россиян (68%) считают, что курс для вузов "Основы российской государственности" студентам скорее нужен. Сторонники этой позиции объяснили, почему считают, что такой курс нужен. Среди популярных ответов - то, что молодежь должна знать о своей стране, и то, что каждый должен о таком знать (32%), то, что нужно знать историю своей страны (24%), для повышения патриотизма (17%).
ВЦИОМ указал основную причину, почему женщины не рожают детей
Еще 16% сказали, что такой курс не нужен. Больше четверти (28%) сказали так, потому что думают, что это бесполезный предмет и лишняя информация, еще 17% считают, что такой курс - пропаганда и навязывание мнения, 16% уверены, что информация из курса и так предоставляется другими предметами.
По мнению четверти опрошенных (25%) на курсе "Основы российской государственности" важно рассказать об истории, образовании государства, его развитии и становлении, 5% считают, что на нем нужно говорить о патриотизме, гордости за страну, величии России, 4% - про законодательство, еще 4% - про государственный строй, также 4% считают, что на нем нужно говорить о всей правде с разных сторон.
Большинство (72%) хотели бы, чтобы их дети и внуки послушали этот курс, 11% не хотели бы, каждый десятый (10%) признался, что ему все равно, еще у 2% респондентов нет детей и внуков.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 8 сентября среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опрос: каждый пятый россиянин возмущен запретом на въезд в ЕС на машине