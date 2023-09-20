https://ria.ru/20230920/obvineniya-1897661808.html

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине - РИА Новости, 20.09.2023

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T21:24

2023-09-20T21:24

2023-09-20T21:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

макеевка

валерий фадеев

антониу гутерреш

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850851_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ccf1560c97f190f05afebd0716e76e45.jpg

ООН, 20 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. "Были задокументированы доказательства шокирующих и широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни — в основном со стороны Российской Федерации — и насильственное перемещение украинских гражданских лиц, включая детей, на территорию, находящуюся под контролем России, или в Российскую Федерацию", — сказал генсек на заседании СБ ООН по Украине. Однако Гутерреш не упомянул о широко разошедшихся видеокадрах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными. Такие видео появлялись не раз. В частности, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских пленных, лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК России. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе сообщила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских военных. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков.

https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html

https://ria.ru/20230918/kontrnastuplenie-1897096064.html

россия

украина

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, макеевка, валерий фадеев, антониу гутерреш, следственный комитет россии (ск рф), оон