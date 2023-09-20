https://ria.ru/20230920/obvineniya-1897661808.html
Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине - РИА Новости, 20.09.2023
Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T21:24
2023-09-20T21:24
2023-09-20T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
макеевка
валерий фадеев
антониу гутерреш
следственный комитет россии (ск рф)
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ООН, 20 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств. "Были задокументированы доказательства шокирующих и широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни — в основном со стороны Российской Федерации — и насильственное перемещение украинских гражданских лиц, включая детей, на территорию, находящуюся под контролем России, или в Российскую Федерацию", — сказал генсек на заседании СБ ООН по Украине. Однако Гутерреш не упомянул о широко разошедшихся видеокадрах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными. Такие видео появлялись не раз. В частности, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских пленных, лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК России. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе сообщила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских военных. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк. В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897402987.html
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в мире, россия, украина, макеевка, валерий фадеев, антониу гутерреш, следственный комитет россии (ск рф), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Макеевка, Валерий Фадеев, Антониу Гутерреш, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Гутерреш обвинил РФ во внесудебных казнях на Украине, но не привел доказательств
ООН, 20 сен — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине, однако не привел при этом никаких конкретных доказательств.
"Были задокументированы доказательства шокирующих и широко распространенных нарушений прав человека, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом, произвольные задержания, внесудебные казни — в основном со стороны Российской Федерации — и насильственное перемещение украинских гражданских лиц, включая детей, на территорию, находящуюся под контролем России, или в Российскую Федерацию", — сказал генсек на заседании СБ ООН по Украине.
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Однако Гутерреш не упомянул о широко разошедшихся видеокадрах расправ и пыток украинских военных над российскими пленными. Такие видео появлялись не раз.
В частности, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских пленных, лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева
, это произошло в селе Макеевка
в ЛНР
. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказывали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК
России.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе сообщила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреливая и пытая российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из России со стороны украинских военных. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава УВКПЧ ООН Фолькер Тюрк.
В июле этого года Следственный комитет России сообщал, что будет разбираться с фактами жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских боевиков.
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