https://ria.ru/20230920/obrazovanie-1897501956.html

Во Владикавказе презентуют лучшие практики дошкольного образования

Во Владикавказе презентуют лучшие практики дошкольного образования - РИА Новости, 20.09.2023

Во Владикавказе презентуют лучшие практики дошкольного образования

В Год педагога и наставника финальные испытания Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проходят в двух... РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T12:12

2023-09-20T12:12

2023-09-20T12:21

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Год педагога и наставника финальные испытания Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проходят в двух регионах страны, сообщило Минпросвещения. В Карачаево-Черкесской Республике уже стартовало состязание для школьных педагогов из 72 регионов. А в Республике Северная Осетия – Алания, куда приехали воспитатели детских садов из 32 субъектов страны, состоялось торжественное открытие конкурса в номинации "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста". Эта новая номинация с 2023 года по инициативе министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова впервые включена в конкурс.В России уделяется большое внимание сохранению родных языков и культурного наследия народов страны. В 25 регионах в детских садах работа с детьми ведется на 43 родных языках, при этом численность воспитанников составляет более 673 тыс. человек.Торжественное открытие финала конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" в номинации "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста" состоялось в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В.В. Тхапсаева.Приветствие конкурсантам направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."С этого года участниками смотра стали не только учителя родного языка, но и воспитатели детских садов. Это важное нововведение будет способствовать преемственности в изучении родных языков. Для участников заключительного этапа запланированы не только конкурсные испытания, но и экскурсии, интересные встречи и мастер-классы. Все мероприятия посвящены Году педагога и наставника", – подчеркнул глава Минпросвещения России.На торжественной церемонии открытия конкурса с приветственным словом также выступил председатель парламента Республики Северная Осетия – Алания Таймураз Тускаев.Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева поздравила участников конкурса и напомнила, что в прошлом году победу в нем одержала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания.Конкурсные испытания для воспитателей детских садов пройдут 20–22 сентября в детском саду № 107 города Владикавказа. Первый очный тур включает испытания "Педагогическое мероприятие с воспитанниками" и "Воспитательное мероприятие", второй тур – "Мастер-класс".Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" завершится 23 сентября.Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проводится Министерством просвещения Российской Федерации. Цели состязания – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов.В 2022 году победителем конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" стала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания.В России уделяется большое внимание сохранению родных языков и культурного наследия народов страны. В 61 субъекте в школах, на внеурочных занятиях, в учреждениях дополнительного образования реализуются образовательные программы по 74 родным языкам в рамках предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература". В общей сложности родные языки народов Российской Федерации изучают более 2 млн обучающихся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование