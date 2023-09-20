https://ria.ru/20230920/obrazovanie-1897501956.html
Во Владикавказе презентуют лучшие практики дошкольного образования
Во Владикавказе презентуют лучшие практики дошкольного образования - РИА Новости, 20.09.2023
Во Владикавказе презентуют лучшие практики дошкольного образования
В Год педагога и наставника финальные испытания Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проходят в двух... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T12:12
2023-09-20T12:12
2023-09-20T12:21
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Год педагога и наставника финальные испытания Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проходят в двух регионах страны, сообщило Минпросвещения. В Карачаево-Черкесской Республике уже стартовало состязание для школьных педагогов из 72 регионов. А в Республике Северная Осетия – Алания, куда приехали воспитатели детских садов из 32 субъектов страны, состоялось торжественное открытие конкурса в номинации "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста". Эта новая номинация с 2023 года по инициативе министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова впервые включена в конкурс.В России уделяется большое внимание сохранению родных языков и культурного наследия народов страны. В 25 регионах в детских садах работа с детьми ведется на 43 родных языках, при этом численность воспитанников составляет более 673 тыс. человек.Торжественное открытие финала конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" в номинации "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста" состоялось в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В.В. Тхапсаева.Приветствие конкурсантам направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов."С этого года участниками смотра стали не только учителя родного языка, но и воспитатели детских садов. Это важное нововведение будет способствовать преемственности в изучении родных языков. Для участников заключительного этапа запланированы не только конкурсные испытания, но и экскурсии, интересные встречи и мастер-классы. Все мероприятия посвящены Году педагога и наставника", – подчеркнул глава Минпросвещения России.На торжественной церемонии открытия конкурса с приветственным словом также выступил председатель парламента Республики Северная Осетия – Алания Таймураз Тускаев.Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева поздравила участников конкурса и напомнила, что в прошлом году победу в нем одержала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания.Конкурсные испытания для воспитателей детских садов пройдут 20–22 сентября в детском саду № 107 города Владикавказа. Первый очный тур включает испытания "Педагогическое мероприятие с воспитанниками" и "Воспитательное мероприятие", второй тур – "Мастер-класс".Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" завершится 23 сентября.Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проводится Министерством просвещения Российской Федерации. Цели состязания – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов.В 2022 году победителем конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" стала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания.В России уделяется большое внимание сохранению родных языков и культурного наследия народов страны. В 61 субъекте в школах, на внеурочных занятиях, в учреждениях дополнительного образования реализуются образовательные программы по 74 родным языкам в рамках предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература". В общей сложности родные языки народов Российской Федерации изучают более 2 млн обучающихся.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Год педагога и наставника финальные испытания Всероссийского профессионального конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проходят в двух регионах страны, сообщило Минпросвещения. В Карачаево-Черкесской Республике уже стартовало состязание для школьных педагогов из 72 регионов. А в Республике Северная Осетия – Алания, куда приехали воспитатели детских садов из 32 субъектов страны, состоялось торжественное открытие конкурса в номинации "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста". Эта новая номинация с 2023 года по инициативе министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова впервые включена в конкурс.
В России уделяется большое внимание сохранению родных языков и культурного наследия народов страны. В 25 регионах в детских садах работа с детьми ведется на 43 родных языках, при этом численность воспитанников составляет более 673 тыс. человек.
Торжественное открытие финала конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" в номинации "Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста" состоялось в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени В.В. Тхапсаева.
Приветствие конкурсантам направил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
"С этого года участниками смотра стали не только учителя родного языка, но и воспитатели детских садов. Это важное нововведение будет способствовать преемственности в изучении родных языков. Для участников заключительного этапа запланированы не только конкурсные испытания, но и экскурсии, интересные встречи и мастер-классы. Все мероприятия посвящены Году педагога и наставника", – подчеркнул глава Минпросвещения России.
На торжественной церемонии открытия конкурса с приветственным словом также выступил председатель парламента Республики Северная Осетия – Алания Таймураз Тускаев.
Заместитель директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Анна Тимофеева поздравила участников конкурса и напомнила, что в прошлом году победу в нем одержала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания.
Конкурсные испытания для воспитателей детских садов пройдут 20–22 сентября в детском саду № 107 города Владикавказа. Первый очный тур включает испытания "Педагогическое мероприятие с воспитанниками" и "Воспитательное мероприятие", второй тур – "Мастер-класс".
Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" завершится 23 сентября.
Всероссийский профессиональный конкурс "Лучший учитель родного языка и родной литературы" проводится Министерством просвещения Российской Федерации. Цели состязания – поддержка учителей родного языка и родной литературы, распространение передового опыта преподавания этих предметов.
В 2022 году победителем конкурса "Лучший учитель родного языка и родной литературы" стала Яна Бекоева из Республики Северная Осетия – Алания.
В России уделяется большое внимание сохранению родных языков и культурного наследия народов страны. В 61 субъекте в школах, на внеурочных занятиях, в учреждениях дополнительного образования реализуются образовательные программы по 74 родным языкам в рамках предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература". В общей сложности родные языки народов Российской Федерации изучают более 2 млн обучающихся.