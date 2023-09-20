https://ria.ru/20230920/mirotvortsy-1897637689.html
Минобороны сообщило об обстреле российских миротворцев в Карабахе
Минобороны сообщило об обстреле российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 20.09.2023
Минобороны сообщило об обстреле российских миротворцев в Карабахе
Колонна миротворцев подверглась обстрелу 19 сентября в ходе сопровождения гражданского населения в Нагорном Карабахе, поврежден БТР, никто не пострадал,... РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T19:11
2023-09-20T19:11
2023-09-20T19:23
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Колонна миротворцев подверглась обстрелу 19 сентября в ходе сопровождения гражданского населения в Нагорном Карабахе, поврежден БТР, никто не пострадал, сообщило Минобороны России."19 сентября в ходе сопровождения гражданского населения колонна российских миротворцев подверглась обстрелу. В результате обстрела был поврежден БТР-82А российского миротворческого контингента. Пострадавших среди мирного населения и миротворцев нет", - говорится в сообщении.Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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В мире, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Азербайджан
Минобороны сообщило об обстреле российских миротворцев в Карабахе
МО: при обстреле миротворцев в Карабахе никто не пострадал